Крак заявил о «неуместных» вопросах журналистов пилотам «Астон Мартин»

Операционный директор «Астон Мартин» Майк Крак порассуждал о работе журналистов на Гран-при Китая: по мнению менеджера, пилоты Фернандо Алонсо и Ланс Стролл порой получают «неуместные» вопросы.

«Гонщикам тяжелее всего. Я уже говорил и повторю – и это в некотором роде просьба [к журналистам]. Пилоты ничего не могут поделать. И они постоянно на виду, получают вопросы. Неудобные вопросы.

Слышал, люди жаловались, что Ланс дал не так уж много ответов. Но надо понимать ситуацию. Это спортивное соревнование, есть эмоции. Мы все занимаемся этим ради эмоций и не хотим сражаться в хвосте пелотона.

Они прикладывают столько усилий. И порой получают неуместные вопросы. Можно сказать, что речь о профессиональных спортсменах, но они тоже люди.

Помогите нам, пожалуйста. Ситуация тяжелая, но, думаю, мы можем хотя бы немного учитывать состояние гонщиков. Считаю, это пойдет на пользу всем нам при создании шоу», – отметил Крак.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
Гран-при Китая
