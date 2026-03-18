  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ральф Шумахер: «Главным разочарованием сезона сейчас можно считать «Уильямс»
1

Ральф Шумахер: «Главным разочарованием сезона сейчас можно считать «Уильямс»

Шумахер назвал «Уильямс» главным разочарованием на старте сезона.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер считает, что главными неудачниками нового сезона на данный момент можно считать не «Астон Мартин», а «Уильямс».

По мнению Шумахера, перспективы «Уильямса» выглядели интереснее, учитывая то, что на стороне команды есть преимущество в виде двигателя «Мерседеса», который в данный момент считается лучшим в «Формуле-1».

«Интересно, как на ситуации в чемпионате скажется длинный перерыв. И да, понятно, что сейчас есть несколько команд, которые столкнулись с трудностями. «Уильямс» – одна из них. И данный перерыв является для этих команд отличной возможностью. Это касается и «Уильямса», и «Астон Мартин», учитывая их проблемы с двигателем «Хонды».

Если говорить о главном разочаровании [сезона на данный момент], то самое простое – это назвать двигатель «Хонды». Но я бы назвал самым крупным провалом и главными неудачниками команду «Уильямс». Ведь если учесть, какой двигатель установлен в их болид, и что команда в данный момент из него выжимает, а сам болид весит на 30 кг больше, чем должен, то да – именно «Уильямс» можно считать главным разочарованием», – рассказал Шумахер.

Рейтинг силы на старте сезона «Ф-1»: «Макларен» и «Ред Булл» совсем безнадежны?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1 Oversteer
logoФормула-1
logoХонда
logoРальф Шумахер
logoУильямс
logoМерседес
logoАстон Мартин
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Вильямс и в прошлом году не вот тебе в лидерах был. И Астон ковылял ближе к концу пелетона. А вот быки действительно провалились, в прошлом году Макс во второй половине сезона и на поул приезжал, и выигрывал. В этом совсем без шансов. Так что если про разочарование, быки в лидерах как по мне.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Нико Росберг поздравил Антонелли: «Есть параллели со мной, продолжу за тебя переживать»
3 минуты назад
Фредерик Вассер: «Многие команды собирались привезти крупные обновления на Гран-при Бахрейна»
19 минут назад
Крак заявил о «неуместных» вопросах журналистов пилотам «Астон Мартин»
36 минут назад
Экс-пилот «Ф-1» Клин: «У «Ред Булл» фундаментальная проблема на стартах. Это просто опасно»
сегодня, 13:32
Вы больше похожи на пилота «Макларена» или «Ред Булл»? Узнайте, ответив на 9 вопросов
сегодня, 13:30Тесты и игры
Ральф Шумахер: «Не стал бы создавать лишнее давление на Антонелли, сравнивая его с семикратным чемпионом»
сегодня, 13:24
Дэвид Култхард: «Возможно, по окончании карьеры Хэмилтон будет сожалеть о каких-то решениях, но не сейчас»
сегодня, 12:54
Питер Уиндзор: «Пиастри сейчас выступал бы за «Мерседес», если бы не перешел в «Макларен»
сегодня, 12:50
Дэвид Крофт: «Далеко не все обгоны, что мы видим, происходят благодаря использованию заряда батареи»
сегодня, 12:16
Дэвид Култхард о критике Ферстаппена и Норриса: «Эти люди не будут поднимать шум только из-за того, что перестали побеждать»
сегодня, 11:51
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем