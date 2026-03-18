Ральф Шумахер: «Главным разочарованием сезона сейчас можно считать «Уильямс»

Шумахер назвал «Уильямс» главным разочарованием на старте сезона.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер считает, что главными неудачниками нового сезона на данный момент можно считать не «Астон Мартин», а «Уильямс».

По мнению Шумахера, перспективы «Уильямса» выглядели интереснее, учитывая то, что на стороне команды есть преимущество в виде двигателя «Мерседеса », который в данный момент считается лучшим в «Формуле-1».

«Интересно, как на ситуации в чемпионате скажется длинный перерыв. И да, понятно, что сейчас есть несколько команд, которые столкнулись с трудностями. «Уильямс» – одна из них. И данный перерыв является для этих команд отличной возможностью. Это касается и «Уильямса », и «Астон Мартин », учитывая их проблемы с двигателем «Хонды».

Если говорить о главном разочаровании [сезона на данный момент], то самое простое – это назвать двигатель «Хонды». Но я бы назвал самым крупным провалом и главными неудачниками команду «Уильямс». Ведь если учесть, какой двигатель установлен в их болид, и что команда в данный момент из него выжимает, а сам болид весит на 30 кг больше, чем должен, то да – именно «Уильямс» можно считать главным разочарованием», – рассказал Шумахер.

Рейтинг силы на старте сезона «Ф-1»: «Макларен» и «Ред Булл» совсем безнадежны?