  • Экс-пилот «Ф-1» Клин: «У «Ред Булл» фундаментальная проблема на стартах. Это просто опасно»
Клин считает, что трудности «Ред Булл» на стартах опасны для Ферстаппена.

Бывший пилот «Ред Булл» Кристиан Клин высказался о неудачном старте Макса Ферстаппена на Гран-при Китая – четырехкратный чемпион «Формулы-1» высказал возмущение по радио после того, как потерял несколько позиций.

«Обороны сильно упали на старте. Это фундаментальная проблема. В этих болидах столько новых технологий. Это не ошибка Макса.

Таково новое поколение машин: если что-то идет не так в техническом плане, гонщик беспомощен. У тебя связаны руки. Это просто опасно», – заявил Клин в эфире ServusTV.

Дэймон Хилл: «Никогда не видел, чтобы Ферстаппен так много ошибался»

Кристиан Даннер: «Уверен, Ферстаппен не утратит интереса к «Формуле-1»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
Главные новости
Вы больше похожи на пилота «Макларена» или «Ред Булл»? Узнайте, ответив на 9 вопросов
3 минуты назадТесты и игры
Ральф Шумахер: «Не стал бы создавать лишнее давление на Антонелли, сравнивая его с семикратным чемпионом»
9 минут назад
Дэвид Култхард: «Возможно, по окончании карьеры Хэмилтон будет сожалеть о каких-то решениях, но не сейчас»
39 минут назад
Питер Уиндзор: «Пиастри сейчас выступал бы за «Мерседес», если бы не перешел в «Макларен»
43 минуты назад
Дэвид Крофт: «Далеко не все обгоны, что мы видим, происходят благодаря использованию заряда батареи»
сегодня, 12:16
Дэвид Култхард о критике Ферстаппена и Норриса: «Эти люди не будут поднимать шум только из-за того, что перестали побеждать»
сегодня, 11:51
Бермэн, Антонелли, Хэмилтон и Гасли – лучшие пилоты Гран-при Китая по версии экспертов сайта «Ф-1»
сегодня, 11:19
Экс-инженер «Феррари» Маццола: «Мерседес» скрывает скорость и не показывает весь потенциал»
сегодня, 11:13
Питер Уиндзор о возможных переходах в 2027-м: «Ферстаппен в «Мерседес», Расселл в «Астон Мартин» за 300 млн долларов, Леклер в «Макларен», Бортолето или Бермэн в «Феррари»
сегодня, 10:34
Лука ди Монтедземоло: «Феррари» даже не боролась до конца в последние 10 лет. В мое время проиграла 11 титулов, но хотя бы сражалась»
сегодня, 10:01
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем