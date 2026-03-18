Экс-пилот «Ф-1» Клин: «У «Ред Булл» фундаментальная проблема на стартах. Это просто опасно»
Клин считает, что трудности «Ред Булл» на стартах опасны для Ферстаппена.
Бывший пилот «Ред Булл» Кристиан Клин высказался о неудачном старте Макса Ферстаппена на Гран-при Китая – четырехкратный чемпион «Формулы-1» высказал возмущение по радио после того, как потерял несколько позиций.
«Обороны сильно упали на старте. Это фундаментальная проблема. В этих болидах столько новых технологий. Это не ошибка Макса.
Таково новое поколение машин: если что-то идет не так в техническом плане, гонщик беспомощен. У тебя связаны руки. Это просто опасно», – заявил Клин в эфире ServusTV.
Дэймон Хилл: «Никогда не видел, чтобы Ферстаппен так много ошибался»
Кристиан Даннер: «Уверен, Ферстаппен не утратит интереса к «Формуле-1»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
