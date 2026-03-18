Экс-пилот «Ф-1» Клин: «У «Ред Булл» фундаментальная проблема на стартах. Это просто опасно»

Клин считает, что трудности «Ред Булл» на стартах опасны для Ферстаппена.

Бывший пилот «Ред Булл » Кристиан Клин высказался о неудачном старте Макса Ферстаппена на Гран-при Китая – четырехкратный чемпион «Формулы-1» высказал возмущение по радио после того, как потерял несколько позиций.

«Обороны сильно упали на старте. Это фундаментальная проблема. В этих болидах столько новых технологий. Это не ошибка Макса.

Таково новое поколение машин: если что-то идет не так в техническом плане, гонщик беспомощен. У тебя связаны руки. Это просто опасно», – заявил Клин в эфире ServusTV.

