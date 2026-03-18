  • Спортс
  • Авто
  • Новости
0

Ральф Шумахер: «Не стал бы создавать лишнее давление на Антонелли, сравнивая его с семикратным чемпионом»

Ральф Шумахер оценил перспективы Антонелли.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер поделился мнением о карьерных перспективах Андреа Кими Антонелли, а также прокомментировал сравнения итальянца с ранними успехами Михаэля Шумахера, которые позволил себе Мартин Брандл.

«Ну, я бы сказал, что Антонелли определенно можно считать особенным гонщиком. Хотя не стоит забывать, что ему потребовалось какое-то время на адаптацию. Ведь в прошлом году был период, когда его машина была не слишком требовательной с точки зрения управления, но он столкнулся с трудностями. После чего, однако, действительно сумел прибавить в скорости.

При этом я бы не стал заходить так далеко и создавать лишнее давление на Антонелли, сравнивая его с семикратным чемпионом «Формулы-1» и гонщиком с уникальной карьерой. Не думаю, что на данном этапе подобные сравнения будут справедливыми. Но я действительно считаю Антонелли особенным гонщиком, и что его ждет большое будущее.

И тут в том числе нужно отдать должное людям, которые находятся вокруг Антонелли. Особенно Тото Вольффу, который фактически взял его под крыло, когда Кими было всего 11 лет. Но упомянуть нужно еще и «Боно» [Питера Боннингтона] – гоночного инженера с невероятным опытом, который вновь начал путь с нуля, после работы с семикратным чемпионом [Льюисом Хэмилтоном] перейдя к работе с юниором. И у него пока все отлично получается», – рассказал Шумахер.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1 Oversteer
logoМартин Брандл
logoМерседес
logoАндреа Кими Антонелли
logoФормула-1
logoМихаэль Шумахер
logoРальф Шумахер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
