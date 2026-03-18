  Дэвид Култхард: «Возможно, по окончании карьеры Хэмилтон будет сожалеть о каких-то решениях, но не сейчас»
Дэвид Култхард: «Возможно, по окончании карьеры Хэмилтон будет сожалеть о каких-то решениях, но не сейчас»

Хэмилтон не сожалеет об уходе из «Мерседеса» – считает Култхард.

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард поделился мнением о форме Льюиса Хэмилтона и «Феррари» в первых гонках нового сезона.

В частности, Култхарда спросили, может ли сейчас Хэмилтон, видя текущую форму «Мерседеса», сожалеть о своем решении покинуть немецкую команду и перейти в «Феррари»:

«Нет, я так не думаю. Мне кажется, что разум спортсмена, и, в частности, гонщика, сильно заточен на то, что происходит здесь и сейчас. Главное – это текущая возможность. Возможно, уже по окончании карьеры Льюис и будет размышлять о принятых решениях, но сейчас он, можно сказать, находится внутри бегового колеса. Он часть процесса.

Переход Хэмилтона в «Феррари» стал настоящей сенсацией. Прошлый же сезон обернулся настоящим разочарованием, и мы все начали задаваться вопросом: «Неужели Льюис закончился?» Но, стоит отдать ему должное, сейчас Льюис вернулся и доказал, что это не так.

При этом я думаю, что своим решением перейти в «Феррари» Хэмилтон облегчил задачу «Мерседесу». Потому что Тото Вольффу было бы сложно в какой-то момент сказать Льюису, что им нужно идти дальше, что им нужен гонщик из следующего поколения.

Хэмилтон блестяще провел Гран-при Китая, нет никаких сомнений в том, что сейчас он счастлив и чувствует себя намного лучше. Может, потому что любовь витает в воздухе, а может, потому что ему действительно нравятся новые болиды?

«Феррари» в данный момент располагает второй по скорости машиной в пелотоне. Они доставляют «Мерседесу» немало проблем, но в двух первых Гран-при «Феррари» не хватило темпа, чтобы бороться с соперниками на дистанции всей гонки».

