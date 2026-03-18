Питер Уиндзор: «Пиастри сейчас выступал бы за «Мерседес», если бы не перешел в «Макларен»

Уиндзор назвал ошибку Пиастри, которая помешала Оскару оказаться в «Мерседесе».

Бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор посчитал неудачной сделку между Оскаром Пиастри и «Маклареном » для обеих сторон.

«Выбор стоял между «Рено» – или «Альпин » – и «Маклареном». Он перешел в «Макларен», но его уже объявили в «Рено», и с этической точки зрения всегда казалось, что он должен был остаться в «Рено», как некоторые великие гонщики оставались в командах даже без письменной договоренности.

Я всегда говорил, что «Макларен» все равно выиграл бы титул с Ландо [Норрисом], если бы оставил Даниэля [Риккардо], просто было бы меньше напряжения внутри команды.

Оскар бы уничтожил Окона в «Рено» и стал бы самым обсуждаемым пилотом – ведь до этого он выиграл «Ф-2», «Ф-3». И, пожалуй, Тото [Вольфф] струсил бы по поводу места Льюиса [Хэмилтона] и пригласил бы Оскара во второй «Мерседес».

Я всегда говорил об этом. Если бы [Пиастри] подождал еще год, он бы выступал за «Мерседес». Он сейчас сидел бы в машине Антонелли», – порассуждал эксперт.

