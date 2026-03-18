  • Питер Уиндзор: «Пиастри сейчас выступал бы за «Мерседес», если бы не перешел в «Макларен»
Питер Уиндзор: «Пиастри сейчас выступал бы за «Мерседес», если бы не перешел в «Макларен»

Уиндзор назвал ошибку Пиастри, которая помешала Оскару оказаться в «Мерседесе».

Бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор посчитал неудачной сделку между Оскаром Пиастри и «Маклареном» для обеих сторон.

«Выбор стоял между «Рено» – или «Альпин» – и «Маклареном». Он перешел в «Макларен», но его уже объявили в «Рено», и с этической точки зрения всегда казалось, что он должен был остаться в «Рено», как некоторые великие гонщики оставались в командах даже без письменной договоренности.

Я всегда говорил, что «Макларен» все равно выиграл бы титул с Ландо [Норрисом], если бы оставил Даниэля [Риккардо], просто было бы меньше напряжения внутри команды.

Оскар бы уничтожил Окона в «Рено» и стал бы самым обсуждаемым пилотом – ведь до этого он выиграл «Ф-2», «Ф-3». И, пожалуй, Тото [Вольфф] струсил бы по поводу места Льюиса [Хэмилтона] и пригласил бы Оскара во второй «Мерседес».

Я всегда говорил об этом. Если бы [Пиастри] подождал еще год, он бы выступал за «Мерседес». Он сейчас сидел бы в машине Антонелли», – порассуждал эксперт.

Пиастри – первый пилот в истории, не вышедший на старт первых двух Гран-при сезона

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ютуб-канал Cameron Cc:
Я бы сейчас был президентом мира, если бы не родился индусом инвалидом из низшей касты Далитов. Приходится комментарии на спорце строчить
Если бы Пиастри отказался от предложения Макларен, то сейчас бы выступал в альпин WEC.
У чувака с головой плохо, постоянно несёт какие то бредни, уже затмил Вильнева. Уже какие то альтернативные реальности у него.
А также мы знаем как бабка была бы дедкой
Дэвид Култхард: «Возможно, по окончании карьеры Хэмилтон будет сожалеть о каких-то решениях, но не сейчас»
27 минут назад
Дэвид Крофт: «Далеко не все обгоны, что мы видим, происходят благодаря использованию заряда батареи»
сегодня, 12:16
Дэвид Култхард о критике Ферстаппена и Норриса: «Эти люди не будут поднимать шум только из-за того, что перестали побеждать»
сегодня, 11:51
Бермэн, Антонелли, Хэмилтон и Гасли – лучшие пилоты Гран-при Китая по версии экспертов сайта «Ф-1»
сегодня, 11:19
Экс-инженер «Феррари» Маццола: «Мерседес» скрывает скорость и не показывает весь потенциал»
сегодня, 11:13
Питер Уиндзор о возможных переходах в 2027-м: «Ферстаппен в «Мерседес», Расселл в «Астон Мартин» за 300 млн долларов, Леклер в «Макларен», Бортолето или Бермэн в «Феррари»
сегодня, 10:34
Лука ди Монтедземоло: «Феррари» даже не боролась до конца в последние 10 лет. В мое время проиграла 11 титулов, но хотя бы сражалась»
сегодня, 10:01
Педро де ла Роса надеется на победу Алонсо в гонке: «Впереди 20 этапов. Великий чемпион должен уйти через парадную дверь»
сегодня, 09:22
Джолион Палмер: «Хэмилтон пытается доказать, что он на равных с Леклером»
сегодня, 08:50
Тото Вольфф не ожидает, что Расселл и Антонелли повторят путь Хэмилтона и Росберга: «Ситуации совершенно разные»
сегодня, 08:04
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем