  • Спортс
  • Авто
  • Новости
0

Дэвид Крофт: «Далеко не все обгоны, что мы видим, происходят благодаря использованию заряда батареи»

Крофт выступил в защиту новых болидов «Ф-1».

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт поделился мнением о том, какими получились первые гонки нового сезона.

По словам Крофта, на деле далеко не все обгоны, что видят зрители, теперь происходят исключительно благодаря использованию электрического заряда батареи, что так сильно не нравится многим пилотам. И что новым правилам нужно дать время.

«Некоторые из обгонов были проведены без использования электрического заряда батареи – то есть произошли они не потому, что гонщик использовал обгонный режим.

Например, по ходу гоночного уик-энда в Китае Льюис Хэмилтон дважды обгонял соперников в восьмом повороте, где нельзя обогнать, просто нажав кнопку. Там обычно вообще не происходит обгонов.

И лично мне кажется, что многие из обгонов, что мы видим, происходят вполне «органичным», естественным путем. Да, конечно, гонщики используют имеющиеся в их распоряжении инструменты, но далеко не все обгоны, что мы видим, происходят благодаря использованию заряда батареи», – рассказал Крофт.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
logoЛьюис Хэмилтон
logoФеррари
logoФормула-1
Гран-при Китая
Дэвид Крофт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем