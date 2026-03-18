  • Дэвид Култхард о критике Ферстаппена и Норриса: «Эти люди не будут поднимать шум только из-за того, что перестали побеждать»
Дэвид Култхард о критике Ферстаппена и Норриса: «Эти люди не будут поднимать шум только из-за того, что перестали побеждать»

Ферстаппен и Норрис имеют право критиковать «Ф-1» – считает Култхард.

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард высказался о критике новой «Формулы-1» со стороны многих гонщиков – и, в частности, наиболее громко и резко выражающих свое негативное мнением Максе Ферстаппена и Ландо Норрисе.

Култхард полагает, что гонщики с таким послужным списком имеют право выражать свое мнение, даже если оно кому-то не нравится.

«Когда мы общались еще перед началом сезона, Макс уже тогда четко дал понять о существовании ряда проблем с новыми машинами, которые, по его мнению, не позволяют гонщику в полной мере раскрыть свой потенциал.

И да, Ферстаппен высказывается довольно резко. Но разве нам стоит подвергать сомнению слова четырехкратного чемпиона «Формулы-1»? Можем ли мы вообще сомневаться в словах таких людей, как Макс и действующий чемпион «Ф-1» Ландо Норрис?

Потому что эти люди не будут поднимать шум только из-за того, что перестали побеждать. Они поднимают шум, поскольку считают правильным высказать свое мнение.

При этом я действительно думаю, что со временем ситуация с новым регламентом изменится, что в процесс будут внесены какие-то изменения – особенно это касается квалификации. При этом, я думаю, мы все согласимся с тем, что в новой «Формуле-1» событий на трассе стало заметно больше. И это то, для чего в прошлом создавалась DRS, и чего пытались добиться в «Пирелли», создавая шины, которые достигали предела своих возможностей, а потом резко теряли в скорости», – рассказал Култхард.

Рейтинг силы на старте сезона «Ф-1»: «Макларен» и «Ред Булл» совсем безнадежны?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
А если мы ещё доживём до смены батареи, как раньше дозаправки...
Многие инженеры из паддока считают, что в будущем так и будет, а ДВС будет вспомогательным генератором (подзарядчиком).
Понимаю, что мне, сейчас, отгрузят лукошко с минусами, но я с нетерпением жду именно такой формулы.
С неограниченными ускорениями и мощностями, как раньше.
Против такого формата что ты сейчас описал, мало кто будет против. Особенно если решат вопрос со звуком (не думаю что это будет серьезной проблемой).
А сегодняшний регламент это «ни рыба ни мясо», с искусственными обгонами и ездой накатом.
Макс с Оскаром разумеется имеют право на свое мнение, кто ж спорит.
Но это совершенно не означает, что их мнение верное.
Гонки изменились, стали более драйвовыми, и смотреть их стало интереснее - в том числе и потому, что вновь вернулся фактор надежности.

И я не верю, что критика нового регламента именно теми, у кого проблемы, это просто случайное совпадение.
Рекомендуем
Главные новости
Дэвид Култхард: «Возможно, по окончании карьеры Хэмилтон будет сожалеть о каких-то решениях, но не сейчас»
26 минут назад
Питер Уиндзор: «Пиастри сейчас выступал бы за «Мерседес», если бы не перешел в «Макларен»
30 минут назад
Дэвид Крофт: «Далеко не все обгоны, что мы видим, происходят благодаря использованию заряда батареи»
сегодня, 12:16
Бермэн, Антонелли, Хэмилтон и Гасли – лучшие пилоты Гран-при Китая по версии экспертов сайта «Ф-1»
сегодня, 11:19
Экс-инженер «Феррари» Маццола: «Мерседес» скрывает скорость и не показывает весь потенциал»
сегодня, 11:13
Питер Уиндзор о возможных переходах в 2027-м: «Ферстаппен в «Мерседес», Расселл в «Астон Мартин» за 300 млн долларов, Леклер в «Макларен», Бортолето или Бермэн в «Феррари»
сегодня, 10:34
Лука ди Монтедземоло: «Феррари» даже не боролась до конца в последние 10 лет. В мое время проиграла 11 титулов, но хотя бы сражалась»
сегодня, 10:01
Педро де ла Роса надеется на победу Алонсо в гонке: «Впереди 20 этапов. Великий чемпион должен уйти через парадную дверь»
сегодня, 09:22
Джолион Палмер: «Хэмилтон пытается доказать, что он на равных с Леклером»
сегодня, 08:50
Тото Вольфф не ожидает, что Расселл и Антонелли повторят путь Хэмилтона и Росберга: «Ситуации совершенно разные»
сегодня, 08:04
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем