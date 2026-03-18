Дэвид Култхард о критике Ферстаппена и Норриса: «Эти люди не будут поднимать шум только из-за того, что перестали побеждать»
Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард высказался о критике новой «Формулы-1» со стороны многих гонщиков – и, в частности, наиболее громко и резко выражающих свое негативное мнением Максе Ферстаппена и Ландо Норрисе.
Култхард полагает, что гонщики с таким послужным списком имеют право выражать свое мнение, даже если оно кому-то не нравится.
«Когда мы общались еще перед началом сезона, Макс уже тогда четко дал понять о существовании ряда проблем с новыми машинами, которые, по его мнению, не позволяют гонщику в полной мере раскрыть свой потенциал.
И да, Ферстаппен высказывается довольно резко. Но разве нам стоит подвергать сомнению слова четырехкратного чемпиона «Формулы-1»? Можем ли мы вообще сомневаться в словах таких людей, как Макс и действующий чемпион «Ф-1» Ландо Норрис?
Потому что эти люди не будут поднимать шум только из-за того, что перестали побеждать. Они поднимают шум, поскольку считают правильным высказать свое мнение.
При этом я действительно думаю, что со временем ситуация с новым регламентом изменится, что в процесс будут внесены какие-то изменения – особенно это касается квалификации. При этом, я думаю, мы все согласимся с тем, что в новой «Формуле-1» событий на трассе стало заметно больше. И это то, для чего в прошлом создавалась DRS, и чего пытались добиться в «Пирелли», создавая шины, которые достигали предела своих возможностей, а потом резко теряли в скорости», – рассказал Култхард.
Многие инженеры из паддока считают, что в будущем так и будет, а ДВС будет вспомогательным генератором (подзарядчиком).
Понимаю, что мне, сейчас, отгрузят лукошко с минусами, но я с нетерпением жду именно такой формулы.
С неограниченными ускорениями и мощностями, как раньше.
А сегодняшний регламент это «ни рыба ни мясо», с искусственными обгонами и ездой накатом.
Но это совершенно не означает, что их мнение верное.
Гонки изменились, стали более драйвовыми, и смотреть их стало интереснее - в том числе и потому, что вновь вернулся фактор надежности.
И я не верю, что критика нового регламента именно теми, у кого проблемы, это просто случайное совпадение.