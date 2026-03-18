Дэвид Култхард о критике Ферстаппена и Норриса: «Эти люди не будут поднимать шум только из-за того, что перестали побеждать»

Ферстаппен и Норрис имеют право критиковать «Ф-1» – считает Култхард.

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард высказался о критике новой «Формулы-1» со стороны многих гонщиков – и, в частности, наиболее громко и резко выражающих свое негативное мнением Максе Ферстаппена и Ландо Норрисе .

Култхард полагает, что гонщики с таким послужным списком имеют право выражать свое мнение, даже если оно кому-то не нравится.

«Когда мы общались еще перед началом сезона, Макс уже тогда четко дал понять о существовании ряда проблем с новыми машинами, которые, по его мнению, не позволяют гонщику в полной мере раскрыть свой потенциал.

И да, Ферстаппен высказывается довольно резко. Но разве нам стоит подвергать сомнению слова четырехкратного чемпиона «Формулы-1»? Можем ли мы вообще сомневаться в словах таких людей, как Макс и действующий чемпион «Ф-1» Ландо Норрис?

Потому что эти люди не будут поднимать шум только из-за того, что перестали побеждать. Они поднимают шум, поскольку считают правильным высказать свое мнение.

При этом я действительно думаю, что со временем ситуация с новым регламентом изменится, что в процесс будут внесены какие-то изменения – особенно это касается квалификации. При этом, я думаю, мы все согласимся с тем, что в новой «Формуле-1» событий на трассе стало заметно больше. И это то, для чего в прошлом создавалась DRS, и чего пытались добиться в «Пирелли», создавая шины, которые достигали предела своих возможностей, а потом резко теряли в скорости», – рассказал Култхард.

