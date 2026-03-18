Бермэн, Антонелли, Хэмилтон и Гасли – лучшие пилоты Гран-при Китая по версии экспертов сайта «Ф-1»

Эксперты сайта «Ф-1» назвали лучших гонщиков Гран-при Китая.

По итогам каждого этапа пять экспертов официального сайта «Формулы-1» выставляют всем гонщикам оценки по 10-балльной шкале. Среднее значение становится итоговой оценкой каждого пилота.

За этап в Шанхае наиболее высокую оценку среди участников (9,4 балла) получили сразу два гонщика – победитель заезда Андреа Кими Антонелли («Мерседес») и финишировавший 5-м Оливер Бермэн («Хаас»). Третье место в рейтинге разделили между собой попавший на подиум Льюис Хэмилтон («Феррари») и занявший 6-е место Пьер Гасли («Альпин»).

Рейтинг пилотов Гран-при Китая по версии экспертов сайта «Ф-1»:

1. Оливер Бермэн («Хаас») – 9,4

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 9,4

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 9,0

3. Пьер Гасли («Альпин») – 9,0

5. Джордж Расселл («Мерседес») – 8,4

6. Франко Колапинто («Альпин») – 8,0

6. Карлос Сайнс («Уильямс») – 8,0

8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 7,8

9. Шарль Леклер («Феррари») – 7,6

10. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 6,8

10. Нико Хюлькенберг («Ауди») – 6,8

10. Валттери Боттас («Кадиллак») – 6,8

В общем зачете рейтинга первую строчку делят между собой Расселл и Антонелли, на третьей позиции расположился Бермэн.

Фото: Formula1.com

Рейтинг силы на старте сезона «Ф-1»: «Макларен» и «Ред Булл» совсем безнадежны?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
Да уж
Наверно никогда не будет норм рейтингов
