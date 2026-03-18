Экс-инженер «Феррари» Маццола: «Мерседес» скрывает скорость и не показывает весь потенциал»

Маццола считает, что «Мерседес» не демонстрирует истинную скорость.

Бывший гоночный инженер Михаэля Шумахера в «Феррари» Луиджи Маццола поделился рассуждениями о форме «Мерседеса » в 2026 году.

«Считаю, «Мерседес» немного скрывает реальное положение дел, потому что команде слишком легко в те моменты, когда нужно показать скорость. Она делает это без особых усилий.

На мой взгляд, там достаточно умные специалисты, чтобы не показывать весь свой потенциал и не нарваться на что-то вроде баланса производительности – пусть его и нет в «Ф-1» как такового. Команда может найти хитрый способ – и считаю это разумным – немного скрывать свою истинную скорость», – заявил Маццола.

