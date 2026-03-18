Питер Уиндзор о возможных переходах в 2027-м: «Ферстаппен в «Мерседес», Расселл в «Астон Мартин» за 300 млн долларов, Леклер в «Макларен», Бортолето или Бермэн в «Феррари»

Уиндзор ожидает переходов Ферстаппена, Расселла и Леклера в 2027-м.

Бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор высказал предположение о составах в следующем сезоне.

По версии эксперта, Макс Ферстаппен покинет «Ред Булл» и станет напарником Андреа Кими Антонелли в «Мерседесе», в то время как Джордж Расселл перейдет в «Астон Мартин», а пилот «Феррари» Шарль Леклер – в «Макларен».

«Если у Макса не будет контракта ни с кем, в том числе с «Ред Булл», к сентябрю, а Джордж будет побеждать в чемпионате, Тото [Вольфф] скажет: «Ты можешь выступать в паре с Антонелли, а Джордж уйдет в «Феррари», Льюис [Хэмилтон] завершит карьеру». В то же время Фернандо Алонсо победит в трех Гран-при, но не будет бороться за титул, потому что победы случились слишком поздно, и [Лоренс] Стролл начнет говорить: «Макс, мы избавимся от Фернандо и хотим, чтобы ты был нашим первым номером на ближайшие четыре года».

Вот в чем вопрос: если у «Астон Мартин» появится очень быстрая машина от Эдриана Ньюи к сентябрю, перейдет ли он туда? Или же выберет «Мерседес» с условием, что в другом болиде не будет Джорджа?

Предположим, Макс в «Мерседесе» в 2027 году вместе с Кими, а это означает, что Джордж вместо того, чтобы перейти в «Феррари», на самом деле окажется в «Астон Мартин» в паре с [Лансом] Строллом. [Лоренс] Стролл заплатит ему, скажем, 300 миллионов долларов за это. Значит, Льюис останется в «Феррари» еще на год, потому что Шарль перейдет в «Макларен», а в паре с Льюисом в «Феррари» будет Бортолето или Бермэн», – поделился аналитикой Уиндзор.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ютуб-канал Cameron Cc:
Шизофрения. Это проосто такой поток сознания. 74 года деду. Уже маразм начался
26 января: Питер Уиндзор: «Алонсо может выиграть титул в 2026-м.
Для понимания уровня аналитики. Ну и каждая третья новость про величие Ферстаппена.
Сны при температуре 39
Ответ Chavilove
Сны при температуре 39
39 - мало. Это должно быть 40, минимум.
Просыпаешься утром после попойки, а на кухне 2 чувака еще не ложились:
Бред, зачем шарль макларену, в феррари вместо льюиса точно бермен при чем тут бартолето
Ответ 9m78ng6sqy
Бред, зачем шарль макларену, в феррари вместо льюиса точно бермен при чем тут бартолето
Ну тот же Пиастри может и свалить в случае проигрыша Норрису
Ответ Дмитрий Елисеев
Ну тот же Пиастри может и свалить в случае проигрыша Норрису
Свою главную битву Норрису он уже проиграл. А в чем смысл уходить после этого сезона, если условно Норрис будет 5-ым, а Пиастри 6-ым?
Бред. Зачем Тотохе нужен в своих боксах Макс, а вернее его папа с постоянными претензиями. Здесь и сейчас у них есть Жоржик, на будущее взяли Антонелли. Да и Шарль вряд ли уйдёт, по крайней мере не в Маки, есть ощущение, что они будут весь этот регламент в роли догоняющих по отношению к Мерсу. Если только в АМ, но тут надо чтобы все звёзды вселенной сошлись и они что-то адекватное построили с Хондой. А на место Льюиса отчётливо видится Оли.
Лихо чувака накцридо, походу
как по мне, то самые быстрые команды к осени, будут наименее открыты к изменению составов.
собственно а зачем менять пилотов, когда вы и так побеждаете?
ручной пёсел Ферстаппенов совсем свихнулся, на фоне успехов Макса😏
Ответ Gildas
ручной пёсел Ферстаппенов совсем свихнулся, на фоне успехов Макса😏
А Гилдас на фоне чего свихнулся?
Если Алонсо выиграет на Астоне 3 гран-при осенью, зачем им приглашать Рассела за 300миллионов?
