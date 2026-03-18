Питер Уиндзор о возможных переходах в 2027-м: «Ферстаппен в «Мерседес», Расселл в «Астон Мартин» за 300 млн долларов, Леклер в «Макларен», Бортолето или Бермэн в «Феррари»

Уиндзор ожидает переходов Ферстаппена, Расселла и Леклера в 2027-м.

Бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор высказал предположение о составах в следующем сезоне.

По версии эксперта, Макс Ферстаппен покинет «Ред Булл» и станет напарником Андреа Кими Антонелли в «Мерседесе», в то время как Джордж Расселл перейдет в «Астон Мартин», а пилот «Феррари» Шарль Леклер – в «Макларен».

«Если у Макса не будет контракта ни с кем, в том числе с «Ред Булл », к сентябрю, а Джордж будет побеждать в чемпионате, Тото [Вольфф] скажет: «Ты можешь выступать в паре с Антонелли, а Джордж уйдет в «Феррари», Льюис [Хэмилтон ] завершит карьеру». В то же время Фернандо Алонсо победит в трех Гран-при, но не будет бороться за титул, потому что победы случились слишком поздно, и [Лоренс] Стролл начнет говорить: «Макс, мы избавимся от Фернандо и хотим, чтобы ты был нашим первым номером на ближайшие четыре года».

Вот в чем вопрос: если у «Астон Мартин» появится очень быстрая машина от Эдриана Ньюи к сентябрю, перейдет ли он туда? Или же выберет «Мерседес» с условием, что в другом болиде не будет Джорджа?

Предположим, Макс в «Мерседесе» в 2027 году вместе с Кими, а это означает, что Джордж вместо того, чтобы перейти в «Феррари», на самом деле окажется в «Астон Мартин» в паре с [Лансом] Строллом. [Лоренс] Стролл заплатит ему, скажем, 300 миллионов долларов за это. Значит, Льюис останется в «Феррари» еще на год, потому что Шарль перейдет в «Макларен», а в паре с Льюисом в «Феррари» будет Бортолето или Бермэн», – поделился аналитикой Уиндзор.

