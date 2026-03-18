Лука ди Монтедземоло: «Феррари» даже не боролась до конца в последние 10 лет. В мое время проиграла 11 титулов, но хотя бы сражалась»

Ди Монтедземоло сравнил нынешнюю «Феррари» со Скудерией из прошлого.

Директор компании «Макларен» и бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло высказался о машине итальянской команды и достижениях в последние годы.

«Мне жаль: если судить по старту сезона, болид хороший, но не чемпионский.

Больше всего мне обидно, что за последние десять лет команда даже не боролась за титул в личном зачете до последней гонки.

В мое время мы проиграли 11 титулов в последний момент. Это словно удары под дых, но мы хотя бы сражались», – заявил ди Монтедземоло.

Итальянец также ответил, может ли ситуация измениться по ходу сезона:

«Разрыв довольно-таки ошеломляющий, но преследователи могут прибавить, и впереди длинные перерывы. Может, все не так уж очевидно».

Рейтинг силы на старте сезона «Ф-1»: «Макларен» и «Ред Булл» совсем безнадежны?

«Феррари» уступает «Мерседесу» 20-25 л.с. на высоких оборотах (Autosport)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Corriere della Sera
