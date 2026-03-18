Педро де ла Роса надеется на победу Алонсо в гонке: «Впереди 20 этапов. Великий чемпион должен уйти через парадную дверь»

Де ла Роса высказался о потенциальной победе Алонсо в 2026-м.

Амбассадор «Астон Мартин» Педро де ла Роса не стал исключать, что Фернандо Алонсо выиграет гонку в этом сезоне.

«Это же Фернандо, и я всегда говорил, что в итоге справедливость должна восторжествовать. Если говорить о «Ф-1», справедливо будет, если Фернандо завершит карьеру после победы. Если не в чемпионате, то в гонке – но уйдет через парадную дверь, как и должен великий чемпион.

Впереди еще 22 этапа – точнее, 20, ведь гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии отменены. Мы по-прежнему должны об этом мечтать. Сезон еще длинный, и можно отыграться.

Не знаю, будет ли этот сезон последним для Фернандо или нет. Думаю, он тоже не знает, когда наступит этот момент. Но когда будет пора, он примет решение.

Вне зависимости от того, когда Фернандо примет решение, мы, команда, должны предоставить ему более конкурентоспособную машину. Это абсолютно очевидно», – заявил испанец в программе El Larguero.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPFans
Долго Великий Алонсо шифровался, но выдал себя. Теперь ясно, что он — это Педро де ла Роса.
Так помогите ему🫠
Астон Мартин уже проводили одного чемпиона бесславно
Опыт у них есть
