Джолион Палмер: «Хэмилтон пытается доказать, что он на равных с Леклером»

Палмер высказался об агрессивной борьбе Хэмилтона с Леклером.

Эксперт F1 TV и бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер прокомментировал жесткое сражение напарников по «Феррари» Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера за подиум на Гран-при Китая .

«Поэтому борьба получилась такой напряженной, так ведь? Шарль уже долго является Кинг-Конгом в «Феррари ». И пусть какие-то сражения в прошлом были плотными – с Карлосом [Сайнсом] и с Льюисом, всегда казалось, что у Шарля преимущество.

На мой взгляд, Льюис фактически говорит: «Нет, я тут, это не только твоя команда». Он пытается навязать борьбу Шарлю и доказать, что он на равных с ним. [Хэмилтон] всегда хорошо выступал в Китае, всегда был очень быстрым в Мельбурне. А Шарль говорил, что для него эта трасса всегда была неподходящей», – заявил Палмер в подкасте F1 Nation.

Эксперт согласился, что Хэмилтон находится в хорошей форме как физически, так и психологически:

«Похоже на то. Он постоянно улыбается, верно?

Мне больше всего нравится, что Льюис пилотирует так агрессивно. Выставляет локти, как Льюис из прошлого. Такая жесткая борьба с Шарлем, а также с Джорджем [Расселлом] в спринте показывает любовь к гонкам.

Иногда хочется просто отбросить осторожность, попытаться обогнать в необычном месте, решить: «Окей, надо попробовать». Он очень быстр и выглядит полностью обновленным».

