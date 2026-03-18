  • Тото Вольфф не ожидает, что Расселл и Антонелли повторят путь Хэмилтона и Росберга: «Ситуации совершенно разные»
Тото Вольфф не ожидает, что Расселл и Антонелли повторят путь Хэмилтона и Росберга: «Ситуации совершенно разные»

Вольфф сравнил расклады в «Мерседесе» с эпохой Хэмилтона и Росберга.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф сообщил, что не опасается ухудшения отношений между Джорджем Расселлом и Андреа Кими Антонелли, как это случилось в противостоянии Льюиса Хэмилтона и Нико Росберга.

«Нико и Льюис были знакомы с картинга и тогда были друзьями, но в их отношениях изначально присутствовало скрытое соперничество. Дружба превратилась в здоровую конкуренцию, затем в противостояние и вражду. По характеру они были совсем разными.

В то же время важно понимать, как ведут себя гонщики, когда сражаются за победы в гонках и за титулы. Когда чувствуешь, что появился шанс, ты выставляешь локти. Такие моменты должна контролировать команда.

Но [Расселл и Антонелли] оба являются юниорами «Мерседеса». Мы отвечали за их карьеру с момента их появления в «формулах» и даже в картинге. Может, когда-нибудь я пожалею об этих словах, но сейчас чувствую, что ситуации совершенно разные», – подчеркнул босс.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
