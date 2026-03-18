  • Лука ди Монтедземоло: «Досадно видеть Антонелли в «Мерседесе». Предпочел бы, чтобы Кими выступал за «Феррари»
8

Ди Монтедземоло признался, что предпочел бы видеть Антонелли в «Феррари».

Директор компании «Макларен» и бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло высказался о победе пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли на Гран-при Китая.

«Его победа меня тронула. Он 19-летний парень, который постоянно прибавляет. Были проблемы со стартами, но он не пал духом – захватил лидерство и пилотировал уверенно, если не считать эпизода в конце.

Он продемонстрировал зрелость и хладнокровие, нетипичные для итальянца, особенно его возраста. Он не витает в облаках, и надеюсь, что так и продолжится – предпосылки для этого есть. Но досадно видеть его в «Мерседесе».

Предпочел бы я, чтобы он выступал за «Феррари»? Именно так», – заявил Ди Монтедземоло.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Corriere della Sera
А Льюис бы тогда где был? На пенсии? Настоящий Лука за такое не может быть. Опять взяли интервью у какого-то самозванца.
Дмитрий Дудников
В конце года сэра под списание :)
Всё такЪ
Если без шуток, то не думаю. Во всяком случае, если Хэм продолжит, как начал, то зачем его списывать?
Итальянцы такие итальянцы, вы машину нормальную сделайте сначала, ну или в этот раз СУ. А потом о итальянцах мечтайте. Антонелли стабильно медленнее Рассела, тупо повезло с поломкой, а потом с тем что фуры мешались под ногами, и пейскар помог. С головой как вообще? Парень не на уровне Рассела, ещё молод, нет опыта борьбы за титул, он эмоционально не готов к фурам, вы посмотрите на своих пилотов в прошлом году, на их лица, на мемы и прочее, и подумайте что было бы с Антонелли под таким прессом, сейчас он на звездолёте катается, и то неизвестно что будет дальше, Рассел его может и сломать.
В «Феррари» уже 100 лет не было основного гонщика итальянца. Только подменки. Боятся со времен Энцо приглашать. Не дай бог какая авария с последствиями, пресса съест всю компанию заживо.

А так, можно было бы даже итальянскую пару сделать: Антонелли-Пиастри (тот потомок итальянцев).
Что-то я сомневаюсь что он такую же зрелость и хладнокровие в итальянском шапито показывал бы
