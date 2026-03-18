Лука ди Монтедземоло: «Досадно видеть Антонелли в «Мерседесе». Предпочел бы, чтобы Кими выступал за «Феррари»

Ди Монтедземоло признался, что предпочел бы видеть Антонелли в «Феррари».

Директор компании «Макларен » и бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло высказался о победе пилота «Мерседеса » Андреа Кими Антонелли на Гран-при Китая.

«Его победа меня тронула. Он 19-летний парень, который постоянно прибавляет. Были проблемы со стартами, но он не пал духом – захватил лидерство и пилотировал уверенно, если не считать эпизода в конце.

Он продемонстрировал зрелость и хладнокровие, нетипичные для итальянца, особенно его возраста. Он не витает в облаках, и надеюсь, что так и продолжится – предпосылки для этого есть. Но досадно видеть его в «Мерседесе».

Предпочел бы я, чтобы он выступал за «Феррари »? Именно так», – заявил Ди Монтедземоло.

