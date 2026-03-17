«Феррари» проведет обкатку болида в Монце в апреле для тестирования новинок

«Феррари» опробует обновления болида на обкатке в Монце.

В «Феррари» собираются организовать съемочный день, в рамках которого проведут обкатку болида 2026 года и протестируют работу обновлений.

Съемочный день, в рамках которого можно проехать 100 км, в «Феррари» собираются провести в апреле, после Гран-при Японии и возвращения в Европу. Обкатка пройдет на трассе в Монце – которая при этом считается одной из самых сложных для восстановления заряда батареи ERS.

В рамках обкатки в «Феррари » проверят работу крупного пакета обновлений болида, который команда, согласно недавнему сообщению Фредерика Вассера, готовит к Гран-при Майами в начале мая.

Из-за отмены гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии в связи с военным конфликтом на Ближнем Востоке в апреле в календаре «Формулы-1» не будет ни одного Гран-при.

