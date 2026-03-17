Джолион Палмер: «В Бахрейне болид «Уильямса» был даже тяжелее прошлогодней машины. Это что-то невообразимое»

Палмер оценил положение «Уильямса» на старте сезона.

Эксперт F1TV и бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер рассказал о проблемах, с которыми в «Уильямсе» столкнулись на старте сезона.

По информации Палмера, на предсезонных тестах вес болида «Уильямса» превышал минимально допустимую отметку более чем на 30 кг.

«Как я слышал, [на тестах] в Бахрейне болид «Уильямса» этого года был даже тяжелее прошлогоднего. И это притом, что минимально допустимый вес болида в этом году снизился на 32 кг. Это что-то невообразимое. Вот, с чем «Уильямсу» сейчас приходится иметь дело.

Такой перевес болида обходится вам в секунду на круге. При этом есть шанс, что найдя способ снизить вес вы отыграете это время, и это уже хорошие новости. Но сначала вам нужно найти способ сделать это.

Есть надежда, что команда добьется прогресса к Гран-при Майами. Так что со временем они найдут способ уменьшить массу болида. Другое дело, что найти решение проблемы в какой-то одной области не получится. Мы говорим обо всех компонента – с каждого нужно пытаться сбросить несколько грамм», – рассказал Палмер.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1 Oversteer
Ну что же, Моисеенко на этот раз в деепричастном обороте не ошибся с субъектом действия, но не справился с пунктуацией: "есть шанс, что найдя способ снизить вес вы отыграете это время" — не хватает двух запятых.

Внимательность по-прежнему хромает. "Мы говорим обо всех компонента" (компонентах).

Качество перевода тоже так себе.
