Лоренс Стролл начал поиски нового руководителя для «Астон Мартин»

В «Астон Мартин» ищут нового руководителя команды.

Владелец «Астон Мартин» Лоренс Стролл хочет нанять нового специалиста на должность руководителя команды.

В данный момент должность руководителя «Астон Мартин» занимает Эдриан Ньюи, однако считается, что для оптимизации рабочего процесса британцу лучше сосредоточиться на работе над болидом, не отвлекаясь на организацию процесса работы коллектива.

По информации заместителя главного редактора испанского SoyMotor Антонио Лобато, процесс поиска нового руководителя идет очень активно. При этом кандидатура бывшего босса «Ред Булл» Кристиана Хорнера не рассматривается.

Рейтинг силы на старте сезона «Ф-1»: «Макларен» и «Ред Булл» совсем безнадежны?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: soymotor
А мы тут все говорили, что затея так себе.
Иной раз кажется, что эксперты со спортса реально во многих моментах разбираются лучше, чем власть имущие.
Ответ Alex Tarakanoff
Ну во многом потому, что нас здесь много. Наш коллективный ум точно круче папаши Стролла. 😉
Зови хорнера, он с хондой умеет работать
Ответ Turist-o
раз не зовут лучшего в этом деле из свободных, видимо реально у них с ньюи отношения испортились.
Ответ Габриэль Лепехин
Зачем ньюи слушать, Лоренс владелец, ньюи уже доруковолился до 20 места
Скоро и акции назад попросят
это как бы было сразу очевидно.
папа Стролл слушает не тех советчиков, лучше бы комменты листал на спортсе
Вряд ли Хорнеру интересна позиция простого менеджера. Там амбиции скорее на совладельца.
Где там Булье завалялся? На эстокаду!
Ньюи итак временно брал эту должность
Ну зачем же так? Мы ещё не налюбовались на очередную "гениальную ньюивозку".
Великого Алонсо стоит пригласить
Оукса можно взять. Тогда будет связка Мазепин — Стролл.
