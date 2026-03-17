Лоренс Стролл начал поиски нового руководителя для «Астон Мартин»
В «Астон Мартин» ищут нового руководителя команды.
Владелец «Астон Мартин» Лоренс Стролл хочет нанять нового специалиста на должность руководителя команды.
В данный момент должность руководителя «Астон Мартин» занимает Эдриан Ньюи, однако считается, что для оптимизации рабочего процесса британцу лучше сосредоточиться на работе над болидом, не отвлекаясь на организацию процесса работы коллектива.
По информации заместителя главного редактора испанского SoyMotor Антонио Лобато, процесс поиска нового руководителя идет очень активно. При этом кандидатура бывшего босса «Ред Булл» Кристиана Хорнера не рассматривается.
Рейтинг силы на старте сезона «Ф-1»: «Макларен» и «Ред Булл» совсем безнадежны?
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: soymotor
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Иной раз кажется, что эксперты со спортса реально во многих моментах разбираются лучше, чем власть имущие.
папа Стролл слушает не тех советчиков, лучше бы комменты листал на спортсе