Лоренс Стролл начал поиски нового руководителя для «Астон Мартин»

В «Астон Мартин» ищут нового руководителя команды.

Владелец «Астон Мартин » Лоренс Стролл хочет нанять нового специалиста на должность руководителя команды.

В данный момент должность руководителя «Астон Мартин» занимает Эдриан Ньюи , однако считается, что для оптимизации рабочего процесса британцу лучше сосредоточиться на работе над болидом, не отвлекаясь на организацию процесса работы коллектива.

По информации заместителя главного редактора испанского SoyMotor Антонио Лобато, процесс поиска нового руководителя идет очень активно. При этом кандидатура бывшего босса «Ред Булл» Кристиана Хорнера не рассматривается.

