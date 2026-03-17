Кристиан Даннер: «Уверен, Ферстаппен не утратит интереса к «Формуле-1»

Ферстаппен не собирается уходить из «Ф-1» – считает Даннер.

Бывший пилот «Формулы-1» Кристиан Даннер уверен, что Макс Ферстаппен не утратит интереса к «Формуле-1» на фоне разочарования от того, какими получились новые болиды.

Ферстаппен является наиболее ярым критиком нового технического регламента, а болид «Ред Булл» на данный момент не позволяет ему бороться за победы.

«Уверен, что Макс Ферстаппен не утратит интереса к «Формуле-1» окончательно. И ему нужно отдать должное – он всегда максимально честен, выражая свое мнение. И выражая свое мнение он основывается на собственном опыте и компетенции, с которыми у него нет проблем.

И я уверен, что такое мнение о новых болидах никак не связано с текущим положением «Ред Булл» – с тем, что сейчас Макс не борется за самые высокие места. Он просто честно высказал свое мнение. И если кто-то и имеет право судить о положении вещей с новым регламентом – то как раз таки чемпион последних лет», – рассказал Даннер.

Рейтинг силы на старте сезона «Ф-1»: «Макларен» и «Ред Булл» совсем безнадежны?