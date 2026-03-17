«Феррари» уступает «Мерседесу» 20-25 л.с. на высоких оборотах (Autosport)

«Феррари» серьезно отстает от «Мерседеса» в области двигателя.

Издание Autosport поделилось анализом положения двух лидирующих команд «Ф-1» после Гран-при Китая – «Феррари» и «Мерседеса».

Отмечается, что в среднем болид Скудерии уступает немецкой технике 0,45 секунды за круг. Причем в Китае разница в темпе по больше части проявлялась в третьем секторе с длинной прямой – в первых двух секторах SF-26 шел примерно на одном уровне с W17.

Как подчеркивает издание, спортивный департамент «Феррари» оценил разницу между двигателем из Маранелло и силовой установкой «Мерседеса» и определил, что итальянский мотор уступает конкуренту 20-25 л.с. – что проявляется на высоких оборотах.

Такое отставание объясняется трюком «Мерседеса» со степенью сжатия, который вызвал скандал в межсезонье и из-за которого с 1 июня изменятся правила проверки моторов. Также обращается внимание на эффективное топливо Petronas, которое удачно сочетается с крупной турбиной – что и обеспечивает более высокую мощность.

В таких условиях в «Феррари» ждут возможность воспользоваться системой ADUO, чтобы улучшить двигатель – вероятно, в Скудерии попробуют это сделать к 13-му этапу в Венгрии.

К 13 этапу, мерсы уже улетят в космос, а ещё и маки могут разобраться с по для движка и доработать шасси, в итоге Феррари снова может оказаться у разбитого корыта
Ответ Тима Тимощенко
С 1 июня может всё кардинально измениться для Мерседеса в первую очередь.... Когда на горячую проверят. Монако будет лишь 6 гран-при (после отмены восточных).
Ответ Джон Купер
Ничего не изменится.
Проверят на горячую и будет пшик - ничего не найдут.
Ну ФИА это допустила что имеем то имеем , при стандартных сжатиях 16:1 Рассел плакал еще бы больше
