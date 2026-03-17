Тото Вольфф: «Расселл все еще немного быстрее Антонелли»

Вольфф сравнил Расселла и Антонелли.

Руководитель «Мерседеса » рассказал, чем его впечатляет Кими Антонелли, одержавший победу на Гран-при Китая .

«Пилот может многому научиться. Если проехать много кругов в любой категории – в картинге или «формулах» – то вы достигнете определенного уровня.

Однако чему нельзя научиться – так это чистой скорости. И это сразу бросается в глаза в любой категории. Гран-при можно выиграть и без скорости, можно даже побороться за титул – если есть хорошая машина и удача на твоей стороне.

Вот только чтобы стать великим чемпионом, необходимо обладать чистой скоростью – даже если ее недостаточно. Нужны зрелость, харизма, скоромность, интеллект и эмпатия по отношению к команде. Чтобы стать чемпионом, нужно 20 навыков, но одному из них – таланту – научиться нельзя.

Пока что Джордж [Расселл] все еще немного быстрее. [В Китае] мы не увидели его настоящий квалификационный круг, в то время как в гонке он не показал свой максимум. У них никогда не было прямого противостояния, и об этом нужно помнить. Джордж всегда уважал Кими, признавая его навыки и скорость. По-настоящему сильные пилоты умеют признавать друг друга», – сказал Вольфф.

