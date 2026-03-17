Тото Вольфф: «Расселл все еще немного быстрее Антонелли»

Вольфф сравнил Расселла и Антонелли.

Руководитель «Мерседеса» рассказал, чем его впечатляет Кими Антонелли, одержавший победу на Гран-при Китая.

«Пилот может многому научиться. Если проехать много кругов в любой категории – в картинге или «формулах» – то вы достигнете определенного уровня.

Однако чему нельзя научиться – так это чистой скорости. И это сразу бросается в глаза в любой категории. Гран-при можно выиграть и без скорости, можно даже побороться за титул – если есть хорошая машина и удача на твоей стороне.

Вот только чтобы стать великим чемпионом, необходимо обладать чистой скоростью – даже если ее недостаточно. Нужны зрелость, харизма, скоромность, интеллект и эмпатия по отношению к команде. Чтобы стать чемпионом, нужно 20 навыков, но одному из них – таланту – научиться нельзя.

Пока что Джордж [Расселл] все еще немного быстрее. [В Китае] мы не увидели его настоящий квалификационный круг, в то время как в гонке он не показал свой максимум. У них никогда не было прямого противостояния, и об этом нужно помнить. Джордж всегда уважал Кими, признавая его навыки и скорость. По-настоящему сильные пилоты умеют признавать друг друга», – сказал Вольфф.

Тото Вольфф: «Многие «стервятники» придут за Антонелли и попытаются повлиять на его карьеру»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
Ну так а ты там на что?😉
«Феррари» уступает «Мерседесу» 20-25 л.с. на высоких оборотах (Autosport)
10 минут назад
Жаке Вильнев: «У Окона не остается путей к отступлению»
57 минут назад
«Феррари» продолжит тесты уникального заднего антикрыла в Японии (Autosport)
сегодня, 15:52
Тото Вольфф: «Многие «стервятники» придут за Антонелли и попытаются повлиять на его карьеру»
сегодня, 14:55
Аяо Комацу: «Это невероятно. «Хаасу» удалось в равной борьбе победить «Ред Булл»
сегодня, 14:27
Пилоты «Формулы Е» написали коллективное письмо президенту ФИА с критикой судейства
сегодня, 13:39
Карлос Сайнс: «Уильямс» слишком медленный, да и нашу машину не назовешь самой надежной в пелотоне»
сегодня, 13:35
Ландо Норрис: «Верю, что «Макларен» способен перевернуть ситуацию»
сегодня, 12:50
Пьер Гасли: «В сравнении с 2025 годом сейчас «Альпин» перешла в совершенно другую лигу»
сегодня, 12:21
Какой человек-паук круче? От ответа зависит, в какую команду «Ф-1» вы попадете
сегодня, 12:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем