Жак Вильнев: «У Окона не остается путей к отступлению»

Вильнев допускает скорый уход Окона из «Ф-1».

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев полагает, что сезон-2026 может оказаться последним в «Формуле-1» для Эстебана Окона .

Вильнев считает, что Окон в последние годы допускает слишком много ошибок, и при этом сейчас сильно проигрывает в скорости своему напарнику Оливеру Бермэну .

«Бермэн держит соперничество с Оконом под контролем. Окон намного опытнее, но если говорить о гоночном мастерстве, то тут уже Бермэн намного лучше. Окон же, с другой стороны, по ходу карьеры неоднократно действовал не лучшим образом – отправлял свою машину не туда, куда было нужно, допускал контакты с соперниками, в итоге врезаясь в стены, или просто врезаясь в другую машину. В этот раз [при контакте с Колапинто] он хотя бы сразу признаю свою вину.

Так что да, его дни в «Ф-1» могут быть сочтены. Когда пилот выступает не за топ-команду, у него не остается путей к отступлению. После неудачи в заводской команде ты можешь сделать шаг назад и перейти в «Хаас » или «Уильямс», например, ну и так далее. В нынешней же ситуации других вариантов нет. При этом мы видим много развивающихся молодых пилотов, которые ждут своего шанса», – рассказал Вильнев.

