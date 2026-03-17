«Феррари» продолжит тесты уникального заднего антикрыла в Японии (Autosport)

«Феррари» испытает новое заднее антикрыло в Японии.

По данным издания Autosport, команда «Феррари» привезет уникальное заднее антикрыло «Макарена» на Гран-при Японии , чтобы продолжить его испытания.

Ранее Скудерия установила новинку в одной из практик этапа в Китае , чтобы собрать больше данных. Как выяснилось, на данный момент у антикрыла наблюдаются проблемы с балансом при закрытии перед торможением.

Autosport подчеркивает, что заднее антикрыло «Макарена» находится на начальной стадии разработки – и пока базовая версия не начнет работать должным образом, дальнейших улучшений элемента не будет.

