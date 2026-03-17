2

Тото Вольфф: «Многие «стервятники» придут за Антонелли и попытаются повлиять на его карьеру»

Вольфф высказался о положении Антонелли после победы в Китае.

Руководитель «Мерседеса» прокомментировал победу Кими Антонелли на Гран-при Китая, которая стала дебютной для 19-летнего итальянца.

«Наш спорт вызывает маниакально-депрессивный психоз (устаревшее название биполярного эффективного расстройства – Спортс’’). Сегодня все здорово, но через две недели, в Японии, возможно, Кими врежется в стену – и люди будут настроены против него.

Думаю, нужно оставаться реалистами. Помните прошлый год? Сначала у нас был «великолепный Кими», а затем прошел этап в Имоле, после которого возникла лавина давления. Но в этот раз такого быть не должно.

Кими уже гораздо лучше справляется с неудачами. Когда он разбил болид в Австралии субботним утром [в третьей практике], на брифинге он работал без эмоциональной нагрузки. Он признал, что допустил ошибку, и пошел дальше. На этом все закончилось.

Сделать ошибку, проанализировать ее, изучить данные, найти ответы и соединить все это вместе – это подход настоящих спортсменов. Именно так поступает Кими.

Он всегда был катализатором для окружения и людей вокруг. Он очень дружелюбный, что очень типично для итальянцев – но это действительно так. Еще он очень приветлив: он знает, как расположить людей к себе. И именно поэтому у него хорошие отношения со многими в команде. Механики, инженеры, отдел маркетинга и коммуникаций – все любят Кими.

В этом плане нам нужно его защищать, ведь он с трудом говорит «нет» – и люди этим пользуются. Ему нужно научиться этому, ведь к нему будут проявлять большой интерес. Многие «стервятники» придут за ним и попытаются повлиять на его карьеру», – сказал Вольфф.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
Мерседес
Гран-при Китая
Андреа Кими Антонелли
Формула-1
Тото Вольфф
Он реально уже подготавливает почву для чемпионства Антонелли что ли.
Ответ Grigpar
На первый взгляд похоже, может Рассел хорошенько поторговался перед подписанием контракта и Тото это ему сейчас припоминает))
