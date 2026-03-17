Аяо Комацу: «Это невероятно. «Хаасу» удалось в равной борьбе победить «Ред Булл»

Комацу очень доволен гонкой в Китае.

Руководитель «Хааса » Аяо Комацу подвел итоги Гран-при Китая, отметив, что команда осталась очень довольна достигнутым результатом. Оливеру Бермэну удалось закончить заезд на 5-й позиции.

«Это невероятно. Я всегда говорил, что нужно концентрироваться на базовых вещах, если вы хотите выжать максимум из своей команды. Потому что в начале сезона надежность техники будет играть очень важную роль – и мы должны быть рядом, чтобы воспользоваться шансом, если он появится.

Потому что сейчас мы не можем [в равной борьбе] победить четыре, а точнее в данный момент три ведущие команды. Но да, в этот раз нам удалось в равной борьбе победить «Ред Булл», так что на Гран-при Китая именно «Хаас» оказался четвертой по скорости командой пелотона. При этом понятно, что в этот раз не повезло «Макларену» – их пилоты вообще не смогли выйти на старт гонки. А мы при этом были готовы воспользоваться шансом и сделали это, чему я очень рад», – рассказал Комацу.

Рейтинг силы на старте сезона «Ф-1»: «Макларен» и «Ред Булл» совсем безнадежны?