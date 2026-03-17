Карлос Сайнс: «Уильямс» слишком медленный, да и нашу машину не назовешь самой надежной в пелотоне»

Сайнс надеется на прогресс «Уильямса».

Пилот «Уильямса » Карлос Сайнс признал, что команде нужно очень многое сделать в работе с болидом, прежде чем она сможет претендовать на борьбу в середине пелотона.

На Гран-при Китая Сайнсу удалось попасть в топ-10 и заработать очки, но сам он назвал это скорее стечением обстоятельств.

«Понимаем, что сейчас мы слишком медленные, особенно в сравнении с тем, где хотим быть. Частично это объясняется избыточным весом болида – и мы знаем, что нам нужно снижать этот показатель. Также нашу машину не назовешь самой надежной в пелотоне. В Китае Алекс [Албон] вообще не смог выйти на старт гонки, мы часто пропускаем практики и часто сталкиваемся с неполадками.

Нам нужно прибавлять, потому что сейчас у нас слишком много проблем в слишком большом количестве областей. Надеюсь, эти набранные два очка послужат для нас дополнительной мотивацией», – рассказал Сайнс.

