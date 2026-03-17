  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Карлос Сайнс: «Уильямс» слишком медленный, да и нашу машину не назовешь самой надежной в пелотоне»
1

Карлос Сайнс: «Уильямс» слишком медленный, да и нашу машину не назовешь самой надежной в пелотоне»

Сайнс надеется на прогресс «Уильямса».

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс признал, что команде нужно очень многое сделать в работе с болидом, прежде чем она сможет претендовать на борьбу в середине пелотона.

На Гран-при Китая Сайнсу удалось попасть в топ-10 и заработать очки, но сам он назвал это скорее стечением обстоятельств.

«Понимаем, что сейчас мы слишком медленные, особенно в сравнении с тем, где хотим быть. Частично это объясняется избыточным весом болида – и мы знаем, что нам нужно снижать этот показатель. Также нашу машину не назовешь самой надежной в пелотоне. В Китае Алекс [Албон] вообще не смог выйти на старт гонки, мы часто пропускаем практики и часто сталкиваемся с неполадками.

Нам нужно прибавлять, потому что сейчас у нас слишком много проблем в слишком большом количестве областей. Надеюсь, эти набранные два очка послужат для нас дополнительной мотивацией», – рассказал Сайнс.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
Гран-при Китая
logoФормула-1
logoУильямс
logoКарлос Сайнс
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
К Воулзу много вопросов по этому сезону. Он 1.5 года рассказывал что главная их цель это новый регламент и они все основные силы бросают на новый болид. И вот новый регламент и такой провал.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Джолион Палмер: «В Бахрейне болид «Уильямса» был даже тяжелее прошлогодней машины. Это что-то невообразимое»
12 минут назад
Лоренс Стролл начал поиски нового руководителя для «Астон Мартин»
сегодня, 18:15
Кристиан Даннер: «Уверен, Ферстаппен не утратит интереса к «Формуле-1»
сегодня, 17:28
«Феррари» уступает «Мерседесу» 20-25 л.с. на высоких оборотах (Autosport)
сегодня, 17:15
Тото Вольфф: «Расселл все еще немного быстрее Антонелли»
сегодня, 16:37
Жак Вильнев: «У Окона не остается путей к отступлению»
сегодня, 16:28
«Феррари» продолжит тесты уникального заднего антикрыла в Японии (Autosport)
сегодня, 15:52
Тото Вольфф: «Многие «стервятники» придут за Антонелли и попытаются повлиять на его карьеру»
сегодня, 14:55
Аяо Комацу: «Это невероятно. «Хаасу» удалось в равной борьбе победить «Ред Булл»
сегодня, 14:27
Пилоты «Формулы Е» написали коллективное письмо президенту ФИА с критикой судейства
сегодня, 13:39
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем