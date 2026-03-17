Пилоты «Формулы Е» написали коллективное письмо президенту ФИА с критикой судейства

Гонщики «Формулы Е» обратились к ФИА.

Как передает The Race, все 20 пилотов «Формулы Е» подписали коллективное письмо к президенту ФИА Мохаммеду бен Сулайему .

Отмечается, что письмо было передано Сулайему от представителей пилотов Лукаса ди Грасси и действующего чемпиона серии Оливера Роулэнда.

В письме пилоты критикуют судейство непоследовательность штрафов, проблемы в организации гонок и неумении гоночного директора Марека Ханачевского признавать ошибки.

Участники чемпионата считают, что необходимо провести проверку деятельности судей, а также назначить в качестве консультантов гонщиков с опытом выступлений в «Формуле Е».

