Ландо Норрис: «Верю, что «Макларен» способен перевернуть ситуацию»

Норрис верит в прогресс «Макларена».

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о перспективах команды в сезоне-2026.

Норрис уверен, что действующие чемпионы способны улучшить машину и отыграться после неудачного начала года. Из-за технических неполадок в работе болида Оскар Пиастри пропустил обе прошедшие гонки, а Норрис не вышел на старт основного заезда в Китае.

«Сможем ли мы еще перевернуть ситуацию по ходу сезона? Да, безусловно. Конечно, каждый сезон отличается от других, так что никаких гарантий быть не может, но я действительно верю в нашу команду, как и в то, что мы способны перевернуть ситуацию в сравнении с тем, где «Макларен» находится прямо сейчас.

Нас ждет очень длинный сезон. При этом после Гран-при Японии в чемпионате будет перерыв [вызванный отменой гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии], и для нас это, вероятно, хорошая новость. Мы сможем попробовать разобраться с проблемами, у нас будет чуть больше времени на доработку обновлений болида.

Так что хоть мы и начали сезон совсем не так, как хотелось бы, я вполне уверен в нашей команде, как и в том, что мы способны улучшить ситуацию. Что в какой-то момент «Макларен» будет бороться за подиумы и победы», – рассказал Норрис.

Верим! 🙏 В 2023 же получилось!
Ответ Dmitry Kniga
Верим! 🙏 В 2023 же получилось!
В 24 наверное? До Майами сезона на подиум приехать было редкостью, да и там повезло, что газированный столбик сбил, повредив болид и потеряв темп. С середины сезона обновления начали потихоньку работать.
