Пьер Гасли: «В сравнении с 2025 годом сейчас «Альпин» перешла в совершенно другую лигу»

Гасли доволен прогрессом «Альпин».

Пилот «Альпин» Пьер Гасли поделился мнением о выступлениях команды в первых гонках сезона-2026.

Гасли удалось попасть в очки в обоих прошедших Гран-при , а на этапе в Китае Пьер финишировал на 6-й позиции.

«Думаю, можно посмотреть на то, что было в 2025 году. Где «Альпин » была тогда, и где мы находимся сейчас. Можно сказать, что сейчас «Альпин» перешла в совершенно другую лигу.

Да, у нас по-прежнему есть множество вещей, которые нужно исправить и доработать, но никаких неразрешимых проблем у «Альпин» нет. Так что я чувствую себя вполне уверенно. Этап в Китае получился особенным. Надеюсь, мы будем выступать на похожем уровне и в других ближайших гонках», – рассказал Гасли.

Первая победа Антонелли, ужасы в «Макларене» и страдания Ферстаппена: быстрые мысли об «Ф-1» в Китае