Маттиа Бинотто о работе в «Ауди»: «Зачем мне использовать «Феррари» в качестве ориентира? Они ничего не выигрывали с 2008 года»
Руководитель проекта «Ауди» в «Формуле-1» Маттиа Бинотто рассказал о том, какого подхода придерживается при формировании и работе над развитием команды.
Бинотто отметил, что не собирается брать за ориентир «Феррари», в которой отработал почти 30 лет.
«Использовать «Феррари» в качестве ориентира, чтобы привести «Ауди» к успеху? И зачем мне это делать? «Феррари» ничего не выигрывала с 2008 года. Я же хочу, чтобы «Ауди» побеждала. Да и моя роль в команде сейчас изменилась.
И это мы еще не говорим обо всех культурных особенностях и различиях. В «Феррари» так называемого общего процесса просто не существует. Мы просто пробовали и тестировали разные вещи. В «Феррари» не было необходимости составлять план для достижения конкретных целей. В то время как в «Ауди» это план всегда стоит на первом месте. И без предварительного плана никто действовать не будет.
Я очень рад тому, что вижу в работе нашей команды. Но что касается возможностей двигателя, я хорошо осознаю, что в сезоне-2026 мы не будем находиться в числе лидеров. План в том, что на строительство и формирование команды уйдет три года, а затем еще два года нужно будет для укрепления позиций и борьбы за чемпионский титул», – рассказал Бинотто.
