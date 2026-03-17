Маттиа Бинотто о работе в «Ауди»: «Зачем мне использовать «Феррари» в качестве ориентира? Они ничего не выигрывали с 2008 года»

Бинотто не будет ориентироваться на «Феррари» в работе в «Ауди».

Руководитель проекта «Ауди» в «Формуле-1» Маттиа Бинотто рассказал о том, какого подхода придерживается при формировании и работе над развитием команды.

Бинотто отметил, что не собирается брать за ориентир «Феррари», в которой отработал почти 30 лет.

«Использовать «Феррари» в качестве ориентира, чтобы привести «Ауди» к успеху? И зачем мне это делать? «Феррари» ничего не выигрывала с 2008 года. Я же хочу, чтобы «Ауди» побеждала. Да и моя роль в команде сейчас изменилась.

И это мы еще не говорим обо всех культурных особенностях и различиях. В «Феррари» так называемого общего процесса просто не существует. Мы просто пробовали и тестировали разные вещи. В «Феррари» не было необходимости составлять план для достижения конкретных целей. В то время как в «Ауди» это план всегда стоит на первом месте. И без предварительного плана никто действовать не будет.

Я очень рад тому, что вижу в работе нашей команды. Но что касается возможностей двигателя, я хорошо осознаю, что в сезоне-2026 мы не будем находиться в числе лидеров. План в том, что на строительство и формирование команды уйдет три года, а затем еще два года нужно будет для укрепления позиций и борьбы за чемпионский титул», – рассказал Бинотто.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Corrierre dello Sport
Маттиа Бинотто
Ауди
Формула-1
Феррари
А не из-за ваших решений не выигрывала ведь😏
Звучит как лютая просто обида.
Ответ -=Flash=-
Интересно из-за чего его так переклинило?Что выставили на мороз?Так заслужил
Ответ -=Flash=-
Звучит как констатация факта.
По такой логике тогда и не понятно за какие "заслуги" Ауди взял Бинотто
Ты тоже к этому руку приложил, не прибедняйся
А то, что ты с тех годов работал в тех. отделе и отвечал за движок?
Забавно, что он говорил, что мы не боремся за чемпионство, когда Шарль имел около 40 очков отрыва от Макса в 22. А тут он говорит, что его цель - сделать Ауди чемпионом. В Феррари у него такой цели не было, видимо.
Вот это он обсерил свою родную команду
Зачем же так грубо? Без уважения как то.
Закинул петарду в Маранелло
О-О-О-О-О, Обещато какуля же делает в сторону где масло мазал
