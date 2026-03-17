Хуан-Пабло Монтойя: «Обгоны были искусственными и с DRS. Но тогда никто почему-то не сравнивал «Ф-1» с «Марио Карт»
Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя считает необоснованной критику в отношении нового технического регламента чемпионата, которые позволяют себе многие гонщики.
«Обгоны в «Формуле-1» были искусственными и во времена DRS. Но тогда никто почему-то не сравнивал «Формулу-1» с «Марио Карт». Точно так же, как это происходило [с DRS] последние 15 лет, сейчас гонщик тоже нажимает на кнопку, получает ускорение и может атаковать машину впереди себя.
Проблема «Формулы-1» во взаимодействии. Ведь даже сейчас атакующий гонщик должен очень хорошо подготовить обгонный маневр, выполнить его, а потом еще и защитить выигранную позицию от контратаки соперника. Все это по-прежнему является настоящим искусством. И когда в «Формуле-1» разберутся в новых технологиях и гонки станут лучше выглядеть для зрителей, проблема исчезнет сама собой», – рассказал Монтойя.
Короче, пройдет пару месяцев, пару классных гонок и все забудут про "искусственные" обгоны. Тоже мне блин крутые обгоны с DRS. Подъехал, на прямой кнопку нажал и тупо объехал и в закат. Вот это суперклассика, прям борьба колесо в колесо. Ух, аж дух захватывает.
Я в упор не понимаю, как обгон (объезд) на прямой под ДРС мог быть "более естественным", чем обгоны в поворотах, с просчетом траекторий, необходимостью удержаться на трассе, не столкнуться, и защитить добытое?
Причем ещё и "буст" остался (вместо ДРС) для желающих объехать на прямой.
Я совершенно уверен, что у Регламента только одна РЕАЛЬНАЯ проблема - супер-клиппинг.
Вот его надо убирать.
Заряжать батарею при нажатом "газе" в условиях гонки - нельзя.
Этот режим пришел от простых (не заряжаемых) гибридов, с маленькой батареей.
Но болид - не дорожный автомобиль.
Тут так нельзя.
Даже не верится, что этот тот же ХПМ, который в нулевые говорил «Этот поворот отличает мальчика от мужа» про "Красную воду".
Он же понимает, что теперь совсем другая ситуация?