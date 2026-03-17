Хуан-Пабло Монтойя: «Обгоны были искусственными и с DRS. Но тогда никто почему-то не сравнивал «Ф-1» с «Марио Карт»

Монтойя не понимает критики в адрес новой «Ф-1».

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя считает необоснованной критику в отношении нового технического регламента чемпионата, которые позволяют себе многие гонщики.

«Обгоны в «Формуле-1» были искусственными и во времена DRS. Но тогда никто почему-то не сравнивал «Формулу-1» с «Марио Карт». Точно так же, как это происходило [с DRS] последние 15 лет, сейчас гонщик тоже нажимает на кнопку, получает ускорение и может атаковать машину впереди себя.

Проблема «Формулы-1» во взаимодействии. Ведь даже сейчас атакующий гонщик должен очень хорошо подготовить обгонный маневр, выполнить его, а потом еще и защитить выигранную позицию от контратаки соперника. Все это по-прежнему является настоящим искусством. И когда в «Формуле-1» разберутся в новых технологиях и гонки станут лучше выглядеть для зрителей, проблема исчезнет сама собой», – рассказал Монтойя.

