Хуан-Пабло Монтойя: «Обгоны были искусственными и с DRS. Но тогда никто почему-то не сравнивал «Ф-1» с «Марио Карт»

Монтойя не понимает критики в адрес новой «Ф-1».

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя считает необоснованной критику в отношении нового технического регламента чемпионата, которые позволяют себе многие гонщики.

«Обгоны в «Формуле-1» были искусственными и во времена DRS. Но тогда никто почему-то не сравнивал «Формулу-1» с «Марио Карт». Точно так же, как это происходило [с DRS] последние 15 лет, сейчас гонщик тоже нажимает на кнопку, получает ускорение и может атаковать машину впереди себя.

Проблема «Формулы-1» во взаимодействии. Ведь даже сейчас атакующий гонщик должен очень хорошо подготовить обгонный маневр, выполнить его, а потом еще и защитить выигранную позицию от контратаки соперника. Все это по-прежнему является настоящим искусством. И когда в «Формуле-1» разберутся в новых технологиях и гонки станут лучше выглядеть для зрителей, проблема исчезнет сама собой», – рассказал Монтойя.

«Ф-1» теперь сравнивают с «Марио Карт». И ведь действительно похожи!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
Когда появился DRS все точно так же ныли про искусственные обгоны, как вчера помню все это. Людям вообще свойственно "бороться" со всем новым, именно поэтому нас всех бесят обновления наших любимых программ на телефонах, windows и прочее. Мы банально привыкаем и отрицаем новое.
Короче, пройдет пару месяцев, пару классных гонок и все забудут про "искусственные" обгоны. Тоже мне блин крутые обгоны с DRS. Подъехал, на прямой кнопку нажал и тупо объехал и в закат. Вот это суперклассика, прям борьба колесо в колесо. Ух, аж дух захватывает.
А сейчас без закатов. Подъехал, разрядил батарейку, обогнал, в следующем повороте наоборот, тебя обогнали разрядив батарейку. В чём тогда суть обгона?
Наконец -то, кто-то из гонщиков это сказал.
Я в упор не понимаю, как обгон (объезд) на прямой под ДРС мог быть "более естественным", чем обгоны в поворотах, с просчетом траекторий, необходимостью удержаться на трассе, не столкнуться, и защитить добытое?
Причем ещё и "буст" остался (вместо ДРС) для желающих объехать на прямой.
Я совершенно уверен, что у Регламента только одна РЕАЛЬНАЯ проблема - супер-клиппинг.
Вот его надо убирать.
Заряжать батарею при нажатом "газе" в условиях гонки - нельзя.
Этот режим пришел от простых (не заряжаемых) гибридов, с маленькой батареей.
Но болид - не дорожный автомобиль.
Тут так нельзя.
Ага, раньше (в том числе и при ДРС) для победы надо было проехать каждый участок трассы максимально быстро, а теперь главное суметь НЕ проехать каждый участок максимально быстро.
Согласен.

Даже не верится, что этот тот же ХПМ, который в нулевые говорил «Этот поворот отличает мальчика от мужа» про "Красную воду".

Он же понимает, что теперь совсем другая ситуация?
Рекомендуем
Главные новости
Тото Вольфф: «Расселл все еще немного быстрее Антонелли»
13 минут назад
Жаке Вильнев: «У Окона не остается путей к отступлению»
22 минуты назад
«Феррари» продолжит тесты уникального заднего антикрыла в Японии (Autosport)
58 минут назад
Тото Вольфф: «Многие «стервятники» придут за Антонелли и попытаются повлиять на его карьеру»
сегодня, 14:55
Аяо Комацу: «Это невероятно. «Хаасу» удалось в равной борьбе победить «Ред Булл»
сегодня, 14:27
Пилоты «Формулы Е» написали коллективное письмо президенту ФИА с критикой судейства
сегодня, 13:39
Карлос Сайнс: «Уильямс» слишком медленный, да и нашу машину не назовешь самой надежной в пелотоне»
сегодня, 13:35
Ландо Норрис: «Верю, что «Макларен» способен перевернуть ситуацию»
сегодня, 12:50
Пьер Гасли: «В сравнении с 2025 годом сейчас «Альпин» перешла в совершенно другую лигу»
сегодня, 12:21
Какой человек-паук круче? От ответа зависит, в какую команду «Ф-1» вы попадете
сегодня, 12:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем