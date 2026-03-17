Шарль Леклер: «За рулем болида новая «Ф-1» кажется не такой искусственной»

Леклер позитивно высказался о новых правилах «Ф-1».

Пилот «Феррари » прокомментировал обстановку на трассе в условиях нового регламента «Ф-1».

«Мне нравится, за рулем болида все кажется не таким искусственным. Конечно, бывают и искусственные обгоны, когда один пилот ошибается при работе с батареей и полностью истощает ее – и тогда возникает значительная разница в скорости.

Но мне кажется, мы все начинаем лучше понимать, когда именно нужно рисковать – и так появляются очень интересные места для обгонов. Думаю, гонка в Китае это показала.

Мне очень понравилось. Не уверен, что если спросить команду, то она ответит так же. Но мне очень понравилось. По правде говоря, эти машины созданы для гонок, бороться на них очень весело – гонка получилась крутой», – сказал Леклер .

