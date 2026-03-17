Шарль Леклер: «За рулем болида новая «Ф-1» кажется не такой искусственной»

«Мне нравится, за рулем болида все кажется не таким искусственным. Конечно, бывают и искусственные обгоны, когда один пилот ошибается при работе с батареей и полностью истощает ее – и тогда возникает значительная разница в скорости.

Но мне кажется, мы все начинаем лучше понимать, когда именно нужно рисковать – и так появляются очень интересные места для обгонов. Думаю, гонка в Китае это показала.

Мне очень понравилось. Не уверен, что если спросить команду, то она ответит так же. Но мне очень понравилось. По правде говоря, эти машины созданы для гонок, бороться на них очень весело – гонка получилась крутой», – сказал Леклер.   

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
Макс говорил что большинство гонщиков против новых болидов, но тут как будто 50/50
То есть Вы не допускаете, что переобулся Макс, как только тачка не поехала?)
Все признают, что по шасси Феррари самая лучшая и быстрая машина в поворотах. Отстают из-за читерского мотора Мерседеса. Способны ли за счет аэродинамики компенсировать проигрыш по мотору? Потому что вторая версия мотора Феррари не появится в ближайшее время.
0.6 - 0.8 отыграть за счёт аэродинамики, которая и так, практически, лучшая, вряд-ли полуится(
Пилоты начинают обелять регламент, значит было указание сверху, не всегда что они говорят соответствуют их мнению
