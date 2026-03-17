  • Джонатан Уитли: «Новый регламент очень амбициозный. Мне он очень напоминает начало 2014-го»
В «Ауди» высказались о новых правилах «Ф-1».

Руководитель «Ауди» поделился мнением о новом регламенте «Формулы-1».

«Это интересно, разве нет? Эти правила создают трудности, все мы сталкиваемся с проблемами при новом регламенте. Он слишком технический и сложный? Не знаю.

Это амбициозный свод правил. Мне он очень напоминает начало 2014-го [когда также сменился регламент, включивший в себя появление гибридов] – с ним у некоторых команд тоже возникали проблемы.  

Я стараюсь смотреть в будущее. Я очень позитивен: думаю, мы разберемся со всеми трудностями. Возможно, пауза в апреле [из-за отмены этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии] позволит со всем справиться. Зимний перерыв был очень коротким, в этом году в первые месяцы велась очень активная работа», – сказал Уитли.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
