Кими Антонелли: «Старт остается слабостью «Мерседеса»

Антонелли назвал свою слабость в начале сезона-2026.

Пилот «Мерседеса» поделился мнением о своем выступлении на Гран-при Китая, где одержал победу.

«Старт все еще остается нашей слабостью. По правде говоря, я чувствовал себя не очень уверенно, поскольку мои два предыдущих старта [в гонке в Австралии и в спринте в Китае] прошли очень плохо, так что я не знал, чего ожидать.  

Очевидно, я слишком сильно ушел на внутреннюю траекторию и оставил слишком много места на внешней – вероятно, мне нужно изучить этот момент. Но темп все равно был хорошим, особенно на «харде», даже несмотря на то что в конце я немного расслабился и допустил ошибку – что немного усилило давление.

Я очень многому научился: в первую очередь тому, что никогда нельзя слишком расслабляться. Все шло хорошо, но затем могло выйти хуже. Всегда нужно стараться сохранять концентрацию, поскольку в конце появляется риск ошибиться – и в итоге я и вправду ошибся.

Нужно убедиться, что больше такого не случится. И, конечно, также нужно стараться делать все как надо: нужно правильно выполнить стартовую процедуру, прогреть шины, ввести их в «рабочее окно».

Думаю, это был хороший урок – ведь также было очень холодно. Хороший урок для того, чтобы понять, как наилучшим образом доводить шины до «рабочего окна», – сказал Антонелли.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
Судя по комментариям и вправду быстро научится.
Это следствие умышленного перевода крутящего момента на позднюю стадию для высокой максималки, она все оправдывает, так что норм. Зачем рисковать на первых кругах, когда можно на расслабоне через пару кругов объехать как стоячего?
