Кими Антонелли: «Старт остается слабостью «Мерседеса»

Антонелли назвал свою слабость в начале сезона-2026.

Пилот «Мерседеса » поделился мнением о своем выступлении на Гран-при Китая , где одержал победу.

«Старт все еще остается нашей слабостью. По правде говоря, я чувствовал себя не очень уверенно, поскольку мои два предыдущих старта [в гонке в Австралии и в спринте в Китае] прошли очень плохо, так что я не знал, чего ожидать.

Очевидно, я слишком сильно ушел на внутреннюю траекторию и оставил слишком много места на внешней – вероятно, мне нужно изучить этот момент. Но темп все равно был хорошим, особенно на «харде», даже несмотря на то что в конце я немного расслабился и допустил ошибку – что немного усилило давление.

Я очень многому научился: в первую очередь тому, что никогда нельзя слишком расслабляться. Все шло хорошо, но затем могло выйти хуже. Всегда нужно стараться сохранять концентрацию, поскольку в конце появляется риск ошибиться – и в итоге я и вправду ошибся.

Нужно убедиться, что больше такого не случится. И, конечно, также нужно стараться делать все как надо: нужно правильно выполнить стартовую процедуру, прогреть шины, ввести их в «рабочее окно».

Думаю, это был хороший урок – ведь также было очень холодно. Хороший урок для того, чтобы понять, как наилучшим образом доводить шины до «рабочего окна», – сказал Антонелли .

«Ф-1» теперь сравнивают с «Марио Карт». И ведь действительно похожи!

