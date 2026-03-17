Фредерик Вассер: «На мой взгляд, вопрос со стартовой процедурой закрыт»

В «Феррари» считают, что стартовую процедуру нужно оставить без изменений.

Руководитель «Феррари» прокомментировал ситуацию со стартами в условиях нового регламента «Ф-1»

Проблема возникла еще на предсезонных тестах, когда многие команды испытывали затруднение с процедурой. В связи с этим ФИА скорректировала правила, добавив дополнительные пять секунд, чтобы у пилотов было больше времени на подготовку турбины – однако, как показали первые два уик-энда, этого не всегда хватает.

В то же время «Феррари» с подобными трудностями не столкнулась за счет использования турбины меньшего размера.

«Думаю, мы уже значительно изменили правила старта, добавив дополнительные пять секунд.

Год назад я обращался к ФИА, задав вопрос о стартовой процедуре. Я сказал: «Парни, будет сложно». Ответ был четким: нужно создать болид, который впишется в регламент, а не менять правила, чтобы они подходили машине.

Мы сделали болид, который работает в условиях нового регламента. Изменение в виде дополнительных пяти секунд не помогло исправить ситуацию – но в какой-то момент нужно понять, что уже достаточно.

Считаю ли я этот вопрос закрытым? Да», – заявил Вассер.

«Ф-1» теперь сравнивают с «Марио Карт». И ведь действительно похожи!
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Прогнулись с отказом от протеста против двигателя Мерса, прогнулись с 5 секундами и думают, что хватит. Пф. Ничего, Тото расскажет как это эгоистично
Ответ Schiaff1no
Рассел уже рассказал)))
