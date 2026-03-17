Андреа Стелла: «Никогда не говорил, что недоволен двигателем «Мерседеса» – даже косвенно»
Руководитель «Макларена» рассказал о трудностях, с которыми столкнулась команда в начале сезона-2026.
«В Австралии 50 процентов проблем были связаны с нехваткой мощности у двигателя «Мерседеса», которую вызвал наш подход к использованию мотора; другие 50 процентов – это сцепление в поворотах.
Думаю, в ситуации с использованием силовой установки нам удалось немного сократить отставание, но если говорить о прохождении поворотов, то здесь такое же отставание, как в Австралии.
Конечно, сцепление можно генерировать за счет введения шин в необходимое «рабочее окно», но мы все вполне хорошо понимаем, как использовать шины в квалификации. Поэтому квалификация – хорошее отражение того, насколько у нас серьезный дефицит с точки зрения аэродинамики.
Мотор «Мерседеса»? Не думаю, что я когда-нибудь говорил, что недоволен – даже косвенно. Это очень сложная силовая установка. Когда вы находитесь в положении клиентской команды, то вам приходится учиться – и это вполне естественно.
Не припомню, чтобы в прошлых сезонах мы видели нечто похожее на нынешние силовые установки. Нужно пройти через адаптацию. Мы благодарны моторному подразделению «Мерседеса» за поддержку», – отметил Стелла.
«Ф-1» теперь сравнивают с «Марио Карт». И ведь действительно похожи!
