  Андреа Стелла: «Никогда не говорил, что недоволен двигателем «Мерседеса» – даже косвенно»
Андреа Стелла: «Никогда не говорил, что недоволен двигателем «Мерседеса» – даже косвенно»

В «Макларене» высказались о проблемах с темпом.

Руководитель «Макларена» рассказал о трудностях, с которыми столкнулась команда в начале сезона-2026.

«В Австралии 50 процентов проблем были связаны с нехваткой мощности у двигателя «Мерседеса», которую вызвал наш подход к использованию мотора; другие 50 процентов – это сцепление в поворотах.

Думаю, в ситуации с использованием силовой установки нам удалось немного сократить отставание, но если говорить о прохождении поворотов, то здесь такое же отставание, как в Австралии.

Конечно, сцепление можно генерировать за счет введения шин в необходимое «рабочее окно», но мы все вполне хорошо понимаем, как использовать шины в квалификации. Поэтому квалификация – хорошее отражение того, насколько у нас серьезный дефицит с точки зрения аэродинамики.

Мотор «Мерседеса»? Не думаю, что я когда-нибудь говорил, что недоволен – даже косвенно. Это очень сложная силовая установка. Когда вы находитесь в положении клиентской команды, то вам приходится учиться – и это вполне естественно.

Не припомню, чтобы в прошлых сезонах мы видели нечто похожее на нынешние силовые установки. Нужно пройти через адаптацию. Мы благодарны моторному подразделению «Мерседеса» за поддержку», – отметил Стелла.   

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport-Total.com
Вот ещё бы к нему инструкцию....
Ответ Евгений Потапенко
Сейчас ИИ за минуту находит инструкцию к любой технике.
Да ещё на нужном языке.
Пускай GPT озадачат... 🤪😉
Тото: "это приятно знать, но тем не менее"
Не только в поворотах слабы, но и на прямых максималка одна из самых медленных. Разумеется непонимание оптимальной работы мотора - тоже никуда не делось. В целом шасси неэффективное по сравнению с двумя топ-командами. Прижимной силы не хватает, резину жрет, из поворотов выходит плохо, да еще и большой лишний вес по слухам.
Что-либо утверждать можно только после обнов. А обновляться не изучив досконально мотор - самоубийство. У Мерседеса был гандикап по времени
