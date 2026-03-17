  Гельмут Марко: «Новые правила «Ф-1» слишком сложные. Нужно вернуться к настоящим гонкам»
Гельмут Марко: «Новые правила «Ф-1» слишком сложные. Нужно вернуться к настоящим гонкам»

Марко призвал изменить новый регламент «Ф-1».

Бывший советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мнением о новых правилах «Формулы-1» после Гран-при Китая.

«На стартах некоторые болиды всегда действуют гораздо лучше, а другие – хуже. Но теперь, вдобавок к турболагу, есть батарея, из-за которой все становится еще более непредсказуемым.  Ситуация с [Лиамом] Лоусоном и [Франко] Колапинто [в Австралии] была близка [к аварии]. С этим нужно что-то сделать.

Весь регламент должен быть упрощен. Суперклиппинг, обгонный режим, ускорения – все это слишком сложно. Нужно вернуться к настоящим гонкам, поскольку со всем этим контролем энергии этот аспект отошел на второй план. Возможно, ситуация может значительно улучшиться за счет изменения правил и дальнейшего технологического развития.

Насколько быстро будут внесены эти самые изменения? Трудно сказать. «Мерседес», похоже, очень доволен этими правилами. У них значительное преимущество – еще больше, чем в Австралии.

«Мерседес» явно опережает остальных на 0,3-0,5 секунды. Один из показателей – [Кими] Антонелли. Он ненадолго откатился на 7-е место, но быстро вернулся на вторую строчку [в Мельбурне]. В это время он был на секунду быстрее остальных», – сказал Марко.

«Ф-1» теперь сравнивают с «Марио Карт». И ведь действительно похожи!
 

Как там сказал хорнер "исправьте свою машину"? Граунд эффект тоже по своему был ужасен, но РБ все устраивало. В 13 году убогие недошины Пирелли устраивали Лотус и Фуры, но не РБ. И так всегда в ф1, если ты впереди, то тебя всё устраивает, и убогая батарея, убогие шины, убогое козление. Хорнера нет , больше некому лоббировать изменения, так что Максик и Марко за него. А регламент да ужасен, но ради кого его сделали таким ? Кто хотел Порше с Ауди привезти в ф1, не РБ ли хотел Порше привезти, а потом передумал ? Кстати пишут с СУ если не брать старты и надёжность все более менее, проблема с прижимом сзади и перевесом.
То есть когда РБ всем в 23, 24 годах привозили 0,5 , всем то же надо было ныть и требовать пересмотра регламента?
А сейчас они где-то в районе Хааса и поэтому нужно вернуться к "настоящим гонкам"!?)))
Нет, Марко это боец старой школы без всех этих батареек и ДРС. Поэтому рассуждает исходя из своего виденья ситуации. Да и понимает, наверняка, что даже если всё вернется к прежнему, то РБ не вернется сразу в Топ, потому что Ньюи больше нет.
Хельмут РБ покинул, он теперь непредвзято, наверное, рассуждает
Нужно вернуться к настоящим гонкам на колесницах.
Ой да каждый глобальный регламент тот кто провалился, воет больше всех. Помню сколько нытья было за турбомоторы, звук и все такое. Эра граунд-эффекта тоже не отличалась невероятно острой борьбой и тем более интригой. Марко что-то тогда не называл эти гонки фигней, когда на половине трасс только в одном месте можно было атаковать. И то что он уже не в рб, точно не убавляет его симпатий бывшим своим протеже.
при граунд эффекте был один откровенно скучный чемпионат - 2023. Остальные вполне себе смотрелись. Просто от того что большую часть их выиграл один человек - ощущение застоя. То же самое было с Феттелем. 2010 и 2012 отличные чемпионаты были, а у всех впечатление испортилось
Дед дело говорит!
