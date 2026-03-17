Гельмут Марко: «Новые правила «Ф-1» слишком сложные. Нужно вернуться к настоящим гонкам»

Марко призвал изменить новый регламент «Ф-1».

Бывший советник «Ред Булл » Гельмут Марко поделился мнением о новых правилах «Формулы-1» после Гран-при Китая.

«На стартах некоторые болиды всегда действуют гораздо лучше, а другие – хуже. Но теперь, вдобавок к турболагу, есть батарея, из-за которой все становится еще более непредсказуемым. Ситуация с [Лиамом] Лоусоном и [Франко] Колапинто [в Австралии] была близка [к аварии]. С этим нужно что-то сделать.

Весь регламент должен быть упрощен. Суперклиппинг, обгонный режим, ускорения – все это слишком сложно. Нужно вернуться к настоящим гонкам, поскольку со всем этим контролем энергии этот аспект отошел на второй план. Возможно, ситуация может значительно улучшиться за счет изменения правил и дальнейшего технологического развития.

Насколько быстро будут внесены эти самые изменения? Трудно сказать. «Мерседес», похоже, очень доволен этими правилами. У них значительное преимущество – еще больше, чем в Австралии.

«Мерседес » явно опережает остальных на 0,3-0,5 секунды. Один из показателей – [Кими] Антонелли. Он ненадолго откатился на 7-е место, но быстро вернулся на вторую строчку [в Мельбурне]. В это время он был на секунду быстрее остальных», – сказал Марко.

«Ф-1» теперь сравнивают с «Марио Карт». И ведь действительно похожи!

