Дэймон Хилл: «Никогда не видел, чтобы Ферстаппен так много ошибался»
Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл поделился мнением о выступлениях Макса Ферстаппена в начале нового сезона.
Хилл отметил, что его удивляет большое количество ошибок, которое допускает четырехкратный чемпион. Наибольшие проблемы у Ферстаппена на данный момент возникают на старте гонок – из-за слабого ускорения Макс каждый раз терял по несколько позиций.
«Все это не похоже на обычного Макса. За все время, что я смотрю «Ф-1», я никогда не видел, чтобы Макс так много ошибался.
Хотя, может быть, это не ошибки, а скорее вынужденные ошибки – вынужденные тем, что этим болидом «Ред Булл» очень сложно управлять, поскольку у них не все идет хорошо с точки зрения использования заряда батареи.
И все это может добавить к общей картине трудности с управляемостью. Так что понятно, почему Макс не слишком доволен текущей ситуацией. При этом ему самому сильно не нравится новый технический регламент – может быть, влияет и не лучший настрой», – рассказал Хилл.
Ах да, это не ошибки, это преднамеренное хамство и неуважение к соперникам. Простите, забыл, о ком пишу)