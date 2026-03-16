Дэймон Хилл: «Никогда не видел, чтобы Ферстаппен так много ошибался»

Хилла удивляет форма Ферстаппена на старте сезона.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл поделился мнением о выступлениях Макса Ферстаппена в начале нового сезона.

Хилл отметил, что его удивляет большое количество ошибок, которое допускает четырехкратный чемпион. Наибольшие проблемы у Ферстаппена на данный момент возникают на старте гонок – из-за слабого ускорения Макс каждый раз терял по несколько позиций.

«Все это не похоже на обычного Макса. За все время, что я смотрю «Ф-1», я никогда не видел, чтобы Макс так много ошибался.

Хотя, может быть, это не ошибки, а скорее вынужденные ошибки – вынужденные тем, что этим болидом «Ред Булл » очень сложно управлять, поскольку у них не все идет хорошо с точки зрения использования заряда батареи.

И все это может добавить к общей картине трудности с управляемостью. Так что понятно, почему Макс не слишком доволен текущей ситуацией. При этом ему самому сильно не нравится новый технический регламент – может быть, влияет и не лучший настрой», – рассказал Хилл.

«Ф-1» теперь сравнивают с «Марио Карт». И ведь действительно похожи!