Дэймон Хилл: «Никогда не видел, чтобы Ферстаппен так много ошибался»

Хилла удивляет форма Ферстаппена на старте сезона.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года Дэймон Хилл поделился мнением о выступлениях Макса Ферстаппена в начале нового сезона.

Хилл отметил, что его удивляет большое количество ошибок, которое допускает четырехкратный чемпион. Наибольшие проблемы у Ферстаппена на данный момент возникают на старте гонок – из-за слабого ускорения Макс каждый раз терял по несколько позиций.

«Все это не похоже на обычного Макса. За все время, что я смотрю «Ф-1», я никогда не видел, чтобы Макс так много ошибался.

Хотя, может быть, это не ошибки, а скорее вынужденные ошибки – вынужденные тем, что этим болидом «Ред Булл» очень сложно управлять, поскольку у них не все идет хорошо с точки зрения использования заряда батареи.

И все это может добавить к общей картине трудности с управляемостью. Так что понятно, почему Макс не слишком доволен текущей ситуацией. При этом ему самому сильно не нравится новый технический регламент – может быть, влияет и не лучший настрой», – рассказал Хилл.

«Ф-1» теперь сравнивают с «Марио Карт». И ведь действительно похожи!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1 Oversteer
Миф о том что Максиг самый крутой пилот развенчан. Без нормального болида от средний пилот.
Смешно, зёма. А нынешние болиды нормальные? Или езда на бензине совсем не отличается от езды на батарейках?
Миф Люськи ещё раньше был развенчан. И получается, что он пилот ниже среднего
Скилл Макса ты где аууу🤣🤣🤣🤣
Хаджар прям как по рельсам ехал, ага)
Всё просто - Ферстаппена вывозил САМОВОЗ. Отсутствие самовоза показало реальный уровень Ферстаппена.
Все это говорит о том, что Макс тоже человек, которому свойственно ошибаться и уж точно не снимать секунду на скилле, как утверждали тут некоторые, мол он в прошлом сезоне боролся за титул на 4 машине. А то за прошлый регламент его уже успели возвести в ранг лучшего всех времён. Реальность чуть проще) Но все это не отменяет то, что он один из лучших пилотов современности.
А то что он дайвбомбил Макларены в каждой гонке второй половины сезона 2024 - это что было?
Ах да, это не ошибки, это преднамеренное хамство и неуважение к соперникам. Простите, забыл, о ком пишу)
