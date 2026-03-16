Хуан-Пабло Монтойя: «Тем, кто не уважает спорт, просто укажут на дверь. Высмеивать «Ф-1» и сравнивать ее с «Марио Карт» недопустимо»

Критикам новой «Ф-1» стоит покинуть чемпионат – считает Монтойя.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя полагает, что гонщикам, которые открыто высмеивают то, как изменились гонки при новом техническом регламенте, стоит просто покинуть чемпионат.

Среди участников «Ф-1» наиболее критично в адрес работы новых болидов высказываются Макс Ферстаппен и Ландо Норрис .

«В какой-то момент «Формуле-1» [руководству серии] нужно будет поступить так, как это делают в американском спорте – тем, кто не уважает спорт, просто укажут на дверь. Они [недовольные регламентом] могут либо уйти, либо получить штраф, чтобы по-настоящему научиться уважать то, чем вы занимаетесь. Я бы [на месте «Ф-1»] поступил именно так.

Безусловно, нет ничего плохого в том, что у людей есть свое мнение. И я и не говорю, что им обязательно должно все нравиться. Но высмеивать «Формулу-1» и сравнивать ее с «Марио Карт» – это недопустимо, прежде всего для самой «Ф-1», – рассказал Монтойя.

