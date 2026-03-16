Хуан-Пабло Монтойя: «Тем, кто не уважает спорт, просто укажут на дверь. Высмеивать «Ф-1» и сравнивать ее с «Марио Карт» недопустимо»
Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя полагает, что гонщикам, которые открыто высмеивают то, как изменились гонки при новом техническом регламенте, стоит просто покинуть чемпионат.
Среди участников «Ф-1» наиболее критично в адрес работы новых болидов высказываются Макс Ферстаппен и Ландо Норрис.
«В какой-то момент «Формуле-1» [руководству серии] нужно будет поступить так, как это делают в американском спорте – тем, кто не уважает спорт, просто укажут на дверь. Они [недовольные регламентом] могут либо уйти, либо получить штраф, чтобы по-настоящему научиться уважать то, чем вы занимаетесь. Я бы [на месте «Ф-1»] поступил именно так.
Безусловно, нет ничего плохого в том, что у людей есть свое мнение. И я и не говорю, что им обязательно должно все нравиться. Но высмеивать «Формулу-1» и сравнивать ее с «Марио Карт» – это недопустимо, прежде всего для самой «Ф-1», – рассказал Монтойя.
«Ф-1» теперь сравнивают с «Марио Карт». И ведь действительно похожи!
Если все будут молчать и делать вид, что всё нравится, то никаких изменений и не будет в регламенте, а пока гонщики подсвечивают откровенные проблемы, то будут обсуждения как сделать ф1 лучше, что изменить и тп. Настролько очевидные вещи.
И кстати, кто так страдает по тем временам, придется снизить безопасность, потому что если все эти современные гладиаторы говорят про то, что надо больше спорта, то чего ж вы все в гало, в кокпите прочном? Слабо, как Лауда или Джеки Стьюарт? Когда сколько там гибло в год? И таким как Максимка с его маневрами на торможении быстро бы репу начистили в паддоке.
P.S. Я это не поддерживаю, сразу скажу. Я просто хочу от крикунов про трушность последовательности