Хуан-Пабло Монтойя: «Тем, кто не уважает спорт, просто укажут на дверь. Высмеивать «Ф-1» и сравнивать ее с «Марио Карт» недопустимо»

Критикам новой «Ф-1» стоит покинуть чемпионат – считает Монтойя.

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя полагает, что гонщикам, которые открыто высмеивают то, как изменились гонки при новом техническом регламенте, стоит просто покинуть чемпионат.

Среди участников «Ф-1» наиболее критично в адрес работы новых болидов высказываются Макс Ферстаппен и Ландо Норрис.

«В какой-то момент «Формуле-1» [руководству серии] нужно будет поступить так, как это делают в американском спорте – тем, кто не уважает спорт, просто укажут на дверь. Они [недовольные регламентом] могут либо уйти, либо получить штраф, чтобы по-настоящему научиться уважать то, чем вы занимаетесь. Я бы [на месте «Ф-1»] поступил именно так.

Безусловно, нет ничего плохого в том, что у людей есть свое мнение. И я и не говорю, что им обязательно должно все нравиться. Но высмеивать «Формулу-1» и сравнивать ее с «Марио Карт» – это недопустимо, прежде всего для самой «Ф-1», – рассказал Монтойя.

«Ф-1» теперь сравнивают с «Марио Карт». И ведь действительно похожи!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
24 комментария
Невозможно спрятать слона в комнате. Это буквально марио карт с бустами от батареи)
Комментарий скрыт
Сейчас довольны регламентом болельщики Мерседес и те, кому нравится ФЕ.
Отнюдь. Мельбурн говно был, Китай – интереснее большей части гонок предыдущего регламента. Регламент специфический. Но что мне уж точно не нравится – так это попытка сделать из зрителей олухов.
И тем не менее делают. Онборды не доводят до конца прямой, чтобы не было слышно, как движок сбрасывает мощность задолго до поворота.
Колумбийца задели слова про кожуру от банана, у них это национальное достояние номер два, вот и негодует
Гонка только до половины понравилась,дальше скука,Бермен молодец
бред. Хуан по хитрому хочет вернуться в формулу сменив всех недовольных?) только Льюис рад из-за преимущества в зарядке батареи в связи с особенностями его стиля пилотажа
Он просто хочет своего сыночка с ф2 притащить, всего-то)
Это в стиле не нравится в России - уезжайте, так же тупо звучит.
Если все будут молчать и делать вид, что всё нравится, то никаких изменений и не будет в регламенте, а пока гонщики подсвечивают откровенные проблемы, то будут обсуждения как сделать ф1 лучше, что изменить и тп. Настролько очевидные вещи.
Согласен .Не нравится вали
Правильно они всё говорят, а вот подхалимов и коньюнктурщиков, точно гнать надо
Это уже вошло в профессиональный слэнг в общении с инженерами, судя по опубликованным радиопереговорам. Поздно.
Монти прав, как мне кажется. Сравнивать с марио карт это перебор. Все любители чистых двс со звуком и всем этим из 70х могут продолжить соревнования в рскг.
И кстати, кто так страдает по тем временам, придется снизить безопасность, потому что если все эти современные гладиаторы говорят про то, что надо больше спорта, то чего ж вы все в гало, в кокпите прочном? Слабо, как Лауда или Джеки Стьюарт? Когда сколько там гибло в год? И таким как Максимка с его маневрами на торможении быстро бы репу начистили в паддоке.
P.S. Я это не поддерживаю, сразу скажу. Я просто хочу от крикунов про трушность последовательности
