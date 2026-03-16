  • Спортс
  • Авто
  • Новости
6

Жак Вильнев: «Сейчас все не так, как было в 2014 году, когда преимущество «Мерседеса» было больше секунды»

Вильнев не видит огромной доминации «Мерседеса».

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев не считает, что текущее преимущество «Мерседеса» можно считать безоговорочным доминированием и сравнивать с тем, что происходило в 2014 году.

По мнению Вильнева, конкурентам вполне по силам догнать «Мерседес» – хотя команда на данный момент выиграла оба прошедших Гран-при, а пилоты «Мерседеса» дважды сделали дубль.

«Ну, это доминация, но не огромная. Сейчас все не так, как было в 2014 году, когда преимущество «Мерседеса» было больше секунды. При этом сейчас есть и другие команды, которые используют двигатели «Мерседеса».

Просто команде «Мерседес», по ощущениям, удалось удачно сконструировать свой болид – им легко управлять, он отлично сбалансирован. Посмотрите на того же Расселла – такое ощущение, что в гонке он даже не вспотел. Это не гонка, а прогулка в парке», – рассказал Вильнев.

12 главных фактов о новом победителе Гран-при «Ф-1» Кими Антонелли

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
logoФормула-1
logoЖак Вильнев
logoМерседес
Гран-при Китая
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
>>Ну, это доминация
Это, скорее, деменция.

А у Мерседеса доминирование
"При этом, сейчас есть и другие команды, которые используют двигатель мерседес". А тогда их не было, получается?
И сейчас и тогда доминирование мерседеса одинаковое пю +- одна десятая
В этом сезоне преимущество мерседеса очевидно. Но хорошо бы чтобы уже в следующем году его смогли догнать другие. Так чтобы не было как с 2014 по 2020 годы - одно сплошное доминирование мерседеса.
Вероятно в Мерседесе просто понимают, чем может для них обернуться демонстрации истинной мощи команды, если открыть все карты сразу. Зачем самим создавать себе проблемы?)))
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Дэймон Хилл: «Никогда не видел, чтобы Ферстаппен так много ошибался»
вчера, 19:21
Хуан-Пабло Монтойя: «Тем, кто не уважает спорт, просто укажут на дверь. Высмеивать «Ф-1» и сравнивать ее с «Марио Карт» недопустимо»
вчера, 18:28
Андреа Кими Антонелли поблагодарил Синнера за поздравление: «Я был сильно удивлен. Очень мило с его стороны»
вчера, 16:43
Взяли бы вас в «Ред Булл»? А в «Мерседес»? Узнайте, ответив на 9 вопросов
вчера, 16:30Тесты и игры
Гюнтер Штайнер: «Ферстаппен недоволен, потому что его машина не так быстра, как хотелось бы»
вчера, 16:23
Ральф Шумахер о новой «Ф-1»: «Обгонов слишком много – и все они слишком искусственные»
вчера, 16:09
Ландо Норрис: «У мотора «Мерседеса» нет «режима вечеринки». Хэмилтон немного увлекся в своих рассуждениях»
вчера, 15:46
Серхио Перес: «Надеюсь, к летнему перерыву в чемпионате «Кадиллак» сможет набрать несколько очков»
вчера, 15:41
Тото Вольфф: «Уже вижу заголовки: «Чемпион мира, великий Кими». Но впереди еще будут ошибки»
вчера, 14:39
Карлос Сайнс: «На сто процентов уверен, что «Формула-1» должна выглядеть не так»
вчера, 14:26
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря 2025, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря 2025, 11:21
Рекомендуем