Жак Вильнев: «Сейчас все не так, как было в 2014 году, когда преимущество «Мерседеса» было больше секунды»
Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев не считает, что текущее преимущество «Мерседеса» можно считать безоговорочным доминированием и сравнивать с тем, что происходило в 2014 году.
По мнению Вильнева, конкурентам вполне по силам догнать «Мерседес» – хотя команда на данный момент выиграла оба прошедших Гран-при, а пилоты «Мерседеса» дважды сделали дубль.
«Ну, это доминация, но не огромная. Сейчас все не так, как было в 2014 году, когда преимущество «Мерседеса» было больше секунды. При этом сейчас есть и другие команды, которые используют двигатели «Мерседеса».
Просто команде «Мерседес», по ощущениям, удалось удачно сконструировать свой болид – им легко управлять, он отлично сбалансирован. Посмотрите на того же Расселла – такое ощущение, что в гонке он даже не вспотел. Это не гонка, а прогулка в парке», – рассказал Вильнев.
