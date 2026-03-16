Жак Вильнев: «Сейчас все не так, как было в 2014 году, когда преимущество «Мерседеса» было больше секунды»

Вильнев не видит огромной доминации «Мерседеса».

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев не считает, что текущее преимущество «Мерседеса » можно считать безоговорочным доминированием и сравнивать с тем, что происходило в 2014 году.

По мнению Вильнева , конкурентам вполне по силам догнать «Мерседес» – хотя команда на данный момент выиграла оба прошедших Гран-при, а пилоты «Мерседеса» дважды сделали дубль.

«Ну, это доминация, но не огромная. Сейчас все не так, как было в 2014 году, когда преимущество «Мерседеса» было больше секунды. При этом сейчас есть и другие команды, которые используют двигатели «Мерседеса».

Просто команде «Мерседес», по ощущениям, удалось удачно сконструировать свой болид – им легко управлять, он отлично сбалансирован. Посмотрите на того же Расселла – такое ощущение, что в гонке он даже не вспотел. Это не гонка, а прогулка в парке», – рассказал Вильнев.

