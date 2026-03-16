Андреа Кими Антонелли поблагодарил Синнера за поздравление: «Я был сильно удивлен. Очень мило с его стороны»

Антонелли поблагодарил Синнера за поздравление с победой.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли поблагодарил Янника Синнера за поздравление с победой на Гран-при Китая – которая стала для итальянца первой в «Формуле-1».

Синнер, 2-я ракетка мира, после своей победы в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллс, упомянул своего соотечественника в своей речи по окончании матча. О чем потом узнал Антонелли.

«Как я уже говорил, я был очень рад победе, как и тому, что вернул итальянский флаг на верхнюю ступеньку подиума. Но это только начало – и я надеюсь, что продолжу добиваться успеха.

Я получил очень много сообщений с поздравлениями и был очень удивлен тем, что Янник посвятил мне победу на турнире в Индиан-Уэллс. Я написал ему сообщение с благодарностью, ведь я был очень тронут его посланием, это было очень мило с его стороны», – рассказал Антонелли.

«Антонелли вернул Италию на вершину. Спасибо, Кими, спасибо, «Ф-1». Синнер о гонщике «Мерседеса» после победы над Медведевым

Эх, Медведева уже не хватило на Синнера