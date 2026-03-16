Гюнтер Штайнер: «Ферстаппен недоволен, потому что его машина не так быстра, как хотелось бы»

Штайнер высказался о недовольстве гонщиков новыми правилами.

Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP и бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился впечатлениями от изменений, которые произошли в гонках после перехода на новый технический регламент.

Штайнер считает, что недовольство Макса Ферстаппена главным образом основывается на том, что в данный момент болид «Ред Булл» не позволяет ему бороться за самые высокие места.

«Макс недоволен, потому что его машина не так быстра, как ему хотелось бы. При этом мы должны быть честны в оценке ситуации, ведь в «Ред Булл» впервые занимались созданием собственного двигателя, а это очень продвинутые технологии, и инженерам нужно время, чтобы во всем разобраться.

Вообще я даже удивлен тем, насколько хорошо справились новые производители – «Ауди» и «Ред Булл – Форд». Но да, порой, если все идет не так, как надо, Макс может очень быстро потерять терпение и расстроиться.

Каково мое мнение? Я считаю, что это совсем новые технологии и командам нужно дать время. Сами гонки получаются довольно неплохими. Людям же вроде Макса просто не нравятся перемены, а еще он не привык выступать за рулем далеко не лучшей машины – это тоже явно не поднимает ему настроение и не улучшает отношение к новым правилам.

Лично мне новый регламент нравится, и со временем болиды будут развиваться и станут лучше. Сейчас все команды только учатся работать в новых условиях и стараются выяснить, что происходит, ведь они работают с очень продвинутыми технологиями. Но сами гонки смотрятся хорошо, а это самое главное», – рассказал Штайнер.

«Ф-1» теперь сравнивают с «Марио Карт». И ведь действительно похожи!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
Все правильно сказал.
5 лет катаясь на 1 иногда 2 болиде, как тут не расстроиться. Покатался 4 титула выиграл, 71 победу заработал. Зачем так ныть. пускай и другие теперь немножко наштампуют. Ноет как ребенок на каждой конференции.
Таких побед было мало. По памяти первая победа в барселоне 2-3 болид у них был не помню точно. Большинство побед на самовозил, но ты и сам знаешь.
Только Ферстаппен имеет желание гоняться на самовозке, а остальные гонщики просто мечтают гоняться на вёдрах.
Факты и только
База. Будь машина хоть немного по ритму и надёжности для борьбы за подиум, Тапок первый сцал бы кипятком от регламента.
В сотый раз, для тех кто в танке...Почему же он не сцал кипятком от спринтов?
Потому что спринт - беспонтовая, никому ненужная гонка, которая отнимала 2 практики. У РБ в гоночный уик-энд всегда была одна схема:
- первая практика - обкатка нескольких базовых сетапов с симулятора на задушенном движке.
- вторая практика и третья практики - допил выбранного сетапа до идеала, чтобы и в квале и в гонке работал, как часы.
Спринт не давал им отшлифовать настройки в идеал. Оттого они и бесят Тапка
Овощная, если только
Алексей 003 почему ты все время грубишь ? Кстати ты знал что Льюису подарили Корову по кличке Макс. А на днях поросенка Йоса.😂
Хах, если в Феррари был плохой болид, то Хэмилтон днарь, а если в Ред Булл плохой - то виновен не Максик, а Форд? Интересная логика. Точнее ее отсутствие.
ну да, у Феррари был такой плохой болид, что Леклер аж 7 раз попадал на подиум, а Хэмилтон нет)

а тут у Хаджара в первой и второй гонках сезона не было, да, проблем?)
