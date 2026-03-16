Гюнтер Штайнер: «Ферстаппен недоволен, потому что его машина не так быстра, как хотелось бы»
Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP и бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился впечатлениями от изменений, которые произошли в гонках после перехода на новый технический регламент.
Штайнер считает, что недовольство Макса Ферстаппена главным образом основывается на том, что в данный момент болид «Ред Булл» не позволяет ему бороться за самые высокие места.
«Макс недоволен, потому что его машина не так быстра, как ему хотелось бы. При этом мы должны быть честны в оценке ситуации, ведь в «Ред Булл» впервые занимались созданием собственного двигателя, а это очень продвинутые технологии, и инженерам нужно время, чтобы во всем разобраться.
Вообще я даже удивлен тем, насколько хорошо справились новые производители – «Ауди» и «Ред Булл – Форд». Но да, порой, если все идет не так, как надо, Макс может очень быстро потерять терпение и расстроиться.
Каково мое мнение? Я считаю, что это совсем новые технологии и командам нужно дать время. Сами гонки получаются довольно неплохими. Людям же вроде Макса просто не нравятся перемены, а еще он не привык выступать за рулем далеко не лучшей машины – это тоже явно не поднимает ему настроение и не улучшает отношение к новым правилам.
Лично мне новый регламент нравится, и со временем болиды будут развиваться и станут лучше. Сейчас все команды только учатся работать в новых условиях и стараются выяснить, что происходит, ведь они работают с очень продвинутыми технологиями. Но сами гонки смотрятся хорошо, а это самое главное», – рассказал Штайнер.
5 лет катаясь на 1 иногда 2 болиде, как тут не расстроиться. Покатался 4 титула выиграл, 71 победу заработал. Зачем так ныть. пускай и другие теперь немножко наштампуют. Ноет как ребенок на каждой конференции.
- первая практика - обкатка нескольких базовых сетапов с симулятора на задушенном движке.
- вторая практика и третья практики - допил выбранного сетапа до идеала, чтобы и в квале и в гонке работал, как часы.
Спринт не давал им отшлифовать настройки в идеал. Оттого они и бесят Тапка
а тут у Хаджара в первой и второй гонках сезона не было, да, проблем?)