Гюнтер Штайнер: «Ферстаппен недоволен, потому что его машина не так быстра, как хотелось бы»

Штайнер высказался о недовольстве гонщиков новыми правилами.

Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP и бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер поделился впечатлениями от изменений, которые произошли в гонках после перехода на новый технический регламент.

Штайнер считает, что недовольство Макса Ферстаппена главным образом основывается на том, что в данный момент болид «Ред Булл » не позволяет ему бороться за самые высокие места.

«Макс недоволен, потому что его машина не так быстра, как ему хотелось бы. При этом мы должны быть честны в оценке ситуации, ведь в «Ред Булл» впервые занимались созданием собственного двигателя, а это очень продвинутые технологии, и инженерам нужно время, чтобы во всем разобраться.

Вообще я даже удивлен тем, насколько хорошо справились новые производители – «Ауди» и «Ред Булл – Форд». Но да, порой, если все идет не так, как надо, Макс может очень быстро потерять терпение и расстроиться.

Каково мое мнение? Я считаю, что это совсем новые технологии и командам нужно дать время. Сами гонки получаются довольно неплохими. Людям же вроде Макса просто не нравятся перемены, а еще он не привык выступать за рулем далеко не лучшей машины – это тоже явно не поднимает ему настроение и не улучшает отношение к новым правилам.

Лично мне новый регламент нравится, и со временем болиды будут развиваться и станут лучше. Сейчас все команды только учатся работать в новых условиях и стараются выяснить, что происходит, ведь они работают с очень продвинутыми технологиями. Но сами гонки смотрятся хорошо, а это самое главное», – рассказал Штайнер.

