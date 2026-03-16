Ральф Шумахер о новой «Ф-1»: «Обгонов слишком много – и все они слишком искусственные»

Ральф Шумахер недоволен новыми правилами «Формулы-1».

Бывший пилот «Ф-1» и комментатор немецкого Sky Ральф Шумахер раскритиковал борьбу в условиях нового регламента.

«Должен сказать, что когда я увидел первые круги гонки в Мельбурне, то подумал, что это выглядит захватывающе. Обгоны немного напоминали мотогонки. Но затем, после заезда, я подумал, что обгонов было слишком много – и они все вышли слишком искусственными.

Нужно убедиться, что «Формула-1 » – это все еще вершина автоспорта, где пилот может повлиять на результат. И да, в то же время нужно убедиться, что обгоны будут захватывающими. Сейчас баланс отсутствует.

Но что для меня изменилось в «Формуле-1», так это то, что, похоже, все осознают нынешние проблемы и работают сообща, чтобы что-то изменить – это самое важное», – сказал Ральф.

