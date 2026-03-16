Ландо Норрис: «У мотора «Мерседеса» нет «режима вечеринки». Хэмилтон немного увлекся в своих рассуждениях»

Норрис ответил на слова Хэмилтона о «режиме вечеринки» мотора «Мерседеса».

Пилот «Макларена» Ландо Норрис опроверг заявления Льюиса Хэмилтона о том, что у силовой установки «Мерседеса» все еще существует «режим вечеринки».

Бывший гонщик немецкой команды, ныне выступающий за «Феррари », заверил, что хорошо знает, как работают в «Мерседесе», и потому уверен, что в квалификации используется особый режим силовой установки.

Норрис прокомментировал это заявление с опорой на нынешний опыт использования немецкого мотора, который также установлен на болиде «Макларена ».

«Нет, у нас его [«режима вечеринки»] нет. Возможно, Льюис просто привык к тому, как все было в прошлом.

Будет ли «Мерседес» снова использовать этот режим, не рассказывая об этом своим клиентам? Нет. Иногда можно немного увлечься [в своих рассуждениях]», – отметил Ландо.

