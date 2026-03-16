  • Ландо Норрис: «У мотора «Мерседеса» нет «режима вечеринки». Хэмилтон немного увлекся в своих рассуждениях»
Норрис ответил на слова Хэмилтона о «режиме вечеринки» мотора «Мерседеса».

Пилот «Макларена» Ландо Норрис опроверг заявления Льюиса Хэмилтона о том, что у силовой установки «Мерседеса» все еще существует «режим вечеринки».

Бывший гонщик немецкой команды, ныне выступающий за «Феррари», заверил, что хорошо знает, как работают в «Мерседесе», и потому уверен, что в квалификации используется особый режим силовой установки.

Норрис прокомментировал это заявление с опорой на нынешний опыт использования немецкого мотора, который также установлен на болиде «Макларена».

«Нет, у нас его [«режима вечеринки»] нет. Возможно, Льюис просто привык к тому, как все было в прошлом.

Будет ли «Мерседес» снова использовать этот режим, не рассказывая об этом своим клиентам? Нет. Иногда можно немного увлечься [в своих рассуждениях]», – отметил Ландо.

Льюис Хэмилтон о «режиме вечеринки» «Мерседеса»: «Я много времени провел там и знаю, как все работает»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport-Total.com
У мотора - нет, а у Мерседеса - есть :))
Это у вашего нет)
Режим вечеринки был вчера у всех, кроме оранжевых. Норрис просто не в курсе))
Ответ Егор Антипов
Режим вечеринки был вчера у всех, кроме оранжевых. Норрис просто не в курсе))
Так по-моему наоборот. Пока все на трассе потели, они чиллили в боксах под певасик.
Ахаха!!! Просто вам такую не дали.
у вашего нет. а у заводского есть)))
Профессионал сразу спросил бы, а что это за красная кнопочка внизу?
Здесь нужно приложить фотку с ехидной гримасой тото
- что то мы давно сексом не занимались, дорогой.
- не мы а ты..))
Так во времена Хэмильтона в Мерседесе у Вильямса и Астона тоже режима вечерники не было. А вот у Хэмильтона был.
