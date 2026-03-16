Серхио Перес: «Надеюсь, к летнему перерыву в чемпионате «Кадиллак» сможет набрать несколько очков»
Перес надеется набрать очки к летнему перерыву.
Пилот «Кадиллака» Серхио Перес поделился мнением о перспективах команды в нынешнем сезоне.
Перес отметил, что хотя в данный момент «Кадиллак» сильно отстает от конкурентов, к летнему перерыву в чемпионате он надеется набрать несколько очков.
«Надеюсь, что к летнему перерыву в чемпионате мы сможем набрать несколько очков. Хотя понятно, что с учетом нашего нынешнего отставания от конкурентов это будет сделать трудно. Тем не менее, как я уже говорил, хоть «Кадиллак» и является совсем новой командой, она сильно отличается от других новых команд, которые ранее приходили в «Ф-1», – рассказал Перес.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsportweek
Ну, много тачек ломается, даже вон не стартуют, так что даже с отставанием в 3 круга Колымага(Кадиллак) может в очки с дуру заехать)).
