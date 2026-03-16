Серхио Перес: «Надеюсь, к летнему перерыву в чемпионате «Кадиллак» сможет набрать несколько очков»

Перес надеется набрать очки к летнему перерыву.

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес поделился мнением о перспективах команды в нынешнем сезоне.

Перес отметил, что хотя в данный момент «Кадиллак » сильно отстает от конкурентов, к летнему перерыву в чемпионате он надеется набрать несколько очков.

«Надеюсь, что к летнему перерыву в чемпионате мы сможем набрать несколько очков. Хотя понятно, что с учетом нашего нынешнего отставания от конкурентов это будет сделать трудно. Тем не менее, как я уже говорил, хоть «Кадиллак» и является совсем новой командой, она сильно отличается от других новых команд, которые ранее приходили в «Ф-1», – рассказал Перес.

