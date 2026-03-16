  • Тото Вольфф: «Уже вижу заголовки: «Чемпион мира, великий Кими». Но впереди еще будут ошибки»
5

Тото Вольфф: «Уже вижу заголовки: «Чемпион мира, великий Кими». Но впереди еще будут ошибки»

Вольфф считает, что Антонелли пока рано думать о титуле.

Руководитель «Мерседеса» поделился ощущениями от победы Кими Антонелли на Гран-при Китая.

«Прежде всего, можно заметить шумиху, которая сейчас начинается – особенно в Италии. Я уже вижу заголовки: «Чемпион мира, великий Кими». Или что-то в этом роде. И это не очень хорошо, поскольку впереди еще будут ошибки.

Он еще юноша, так что слишком рано думать о чемпионстве. У нас хорошая машина, способная побеждать.

Посмотрим, какие политические интриги разгорятся в ближайшие несколько недель и месяцев. Но на данный момент наш болид способен выигрывать.

У обоих пилотов равные возможности, но пока слишком рано говорить о победе в чемпионате. Думаю, Кими нужно прогрессировать. У него потрясающий напарник, который проводит в серии уже восьмой год», – сказал Вольфф.  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
Так мы все эти заголовки видели. В 2007
Вот чего не отнять - накидывает он просто прекрасно)) Небольшой текст, а равнодушным никто не останется после прочтения, в том числе и Рассел и сам Кими, и все недоброжелатели их нынешние. Еще обвинил ФИА в политическом решении летней директивы))
Ответ Дмитрий Воронцов
Вот чего не отнять - накидывает он просто прекрасно)) Небольшой текст, а равнодушным никто не останется после прочтения, в том числе и Рассел и сам Кими, и все недоброжелатели их нынешние. Еще обвинил ФИА в политическом решении летней директивы))
Ну а почему бы ему не накинуть, он взял 15 титулов подряд (8кк+7лз), кто ещё таким может похвастаться. Если из Кими сделает 8-кратного, это будет мегадостижение. Рассел где-то напрягся.)
для победителей, конечно эйфория, Но в целом, для всех, конечно какая-то фигня получилась, хотя пендосам в зрелищности не занимать
Кими Андреа более талантлив Джорджика. Главное не ошибаться. Тут уже Боно должен юнцу помочь психологическую устойчивость обрести.
