Тото Вольфф: «Уже вижу заголовки: «Чемпион мира, великий Кими». Но впереди еще будут ошибки»
Руководитель «Мерседеса» поделился ощущениями от победы Кими Антонелли на Гран-при Китая.
«Прежде всего, можно заметить шумиху, которая сейчас начинается – особенно в Италии. Я уже вижу заголовки: «Чемпион мира, великий Кими». Или что-то в этом роде. И это не очень хорошо, поскольку впереди еще будут ошибки.
Он еще юноша, так что слишком рано думать о чемпионстве. У нас хорошая машина, способная побеждать.
Посмотрим, какие политические интриги разгорятся в ближайшие несколько недель и месяцев. Но на данный момент наш болид способен выигрывать.
У обоих пилотов равные возможности, но пока слишком рано говорить о победе в чемпионате. Думаю, Кими нужно прогрессировать. У него потрясающий напарник, который проводит в серии уже восьмой год», – сказал Вольфф.
