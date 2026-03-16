Тото Вольфф: «Уже вижу заголовки: «Чемпион мира, великий Кими». Но впереди еще будут ошибки»

Вольфф считает, что Антонелли пока рано думать о титуле.

Руководитель «Мерседеса » поделился ощущениями от победы Кими Антонелли на Гран-при Китая .

«Прежде всего, можно заметить шумиху, которая сейчас начинается – особенно в Италии. Я уже вижу заголовки: «Чемпион мира, великий Кими». Или что-то в этом роде. И это не очень хорошо, поскольку впереди еще будут ошибки.

Он еще юноша, так что слишком рано думать о чемпионстве. У нас хорошая машина, способная побеждать.

Посмотрим, какие политические интриги разгорятся в ближайшие несколько недель и месяцев. Но на данный момент наш болид способен выигрывать.

У обоих пилотов равные возможности, но пока слишком рано говорить о победе в чемпионате. Думаю, Кими нужно прогрессировать. У него потрясающий напарник, который проводит в серии уже восьмой год», – сказал Вольфф .

