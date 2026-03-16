Карлос Сайнс: «На сто процентов уверен, что «Формула-1» должна выглядеть не так»

Сайнсу не нравится новый регламент «Ф-1».

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс считает, что новые болиды, построенные в рамках нового технического регламента, получились слишком сложными в обращении.

«Думаю, что именно на трассе в Китае все было не так уж плохо, потому что особых проблем с расходом и накоплением энергии батареи у нас не было. Да, болиды ведут себя совсем не так, как в прошлом году, но вот в сравнении с этапом в Мельбурне изменений в целом было мало.

Но нам всем определенно нужно подумать над тем, что делать [с зарядкой батареи] на таких трассах, как в Мельбурне, Монце, Спа. Да и процесс развития болидов командами сыграет свою роль. Однако я на сто процентов уверен, что «Формула-1» должна выглядеть не так. И я уверен, что люди в руководстве тоже это понимают.

Смотря на то, что в «Ф-1» делают с новой графикой и другими вещами, ты понимаешь, что они пытаются продать зрителям новый продукт, который, как мы знаем, не очень подходит гонкам «Формулы-1».

Ситуация с поломками болидов тоже выглядит не слишком здорово. Мне кажется, что отсутствие [в числе фактических участников гонки] двух «Макларенов», одного «Уильямса» и одной «Ауди» показывает, как сильно мы осложнили себе жизнь этими чрезвычайно трудными в понимании и обращении двигателями. С очень сложной конструкцией и сложным в понимании программным обеспечением, батареями и так далее.

Да, все по-прежнему зависит от команд, и это их задачей является создание хорошего и надежного двигателя. Но когда правила настолько сложны и сильно вас ограничивают, создать действительно надежный двигатель очень непросто.

Не знаю, у меня есть свое представление о том, какой должна быть идеальная «Формула-1», и нынешняя ситуация от этого очень далека. Но в то же время я надеюсь, что развитие болидов и регламента улучшит ситуацию в будущем», – рассказал Сайнс.

«Ф-1» теперь сравнивают с «Марио Карт». И ведь действительно похожи!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
Гран-при Китая
logoКарлос Сайнс
logoУильямс
logoФормула-1
А как же "вывод после 4-5 гонок", "критика которая стреляние в ногу" и так далее? Двух гонок хватило
Ответ Schiaff1no
КарЛандо
Согласен,теперь не надо давить газ в пол,получается можно быть не быстрым.....и на пределе входить в повороты так как другие не могут чтобы выкроить десятые или сотые,Леклер и Ферст быстрые от природы,теряют при этом регламенте,и как это понимать,ездить и экономить энергию,на прямой не гнать,обгоны искуственные,бред полный,а не регламент,это всю суть ф-1 убивает
Думаю скоро Ральф попросит тебя заткнуться, а нет, не попросит, это слабый инфоповод, а вот Макса упомянуть самое то
Пожалуй самый адекватный ответ на происходящее из всех гонщиков
