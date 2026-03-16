Ландо Норрис: «У «Макларена» трудности и с двигателем, и с шасси»

Пилот «Макларена» ответил на вопрос, возникают ли у команды проблемы с силовой установкой или с шасси.

«И с тем, и с тем. Вопрос в понимании двигателя: мы справились с этим не лучшим образом. Мы понимаем его не так хорошо, как хотели бы. Команда усердно работает над улучшением ситуации.

Но и уровень шасси не соответствует нашим желаниям. Оно неплохое, у нас нет значительного отставания – и мы не настолько плохи, как было в Мельбурне. Но нужны еще улучшения. Мы это знаем. Мы знаем, где наши сильные и слабые стороны.

В случае с двигателем «Мерседеса» нам нужно добиться прогресса в работе с программным обеспечением. В то же время и мы как команда местами справились не лучшим образом. Нам некого в этом винить. Мы могли справиться лучше – мы должны были справиться лучше. Теперь команда усердно работает, чтобы добиться прогресса», – сказал Норрис.  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPFans
Вот эта ситуация меня вымораживает даже больше, чем сам чит-мотор от Мерсов. ФИА же сами ввели правило, что клиенту обязаны поставлять ТАКИЕ же моторы, что и себе. Что за приколы? То на тесты выдадут бета-версию, то боевые моторы снабдят инструкцией, которую клиент не может понять. Это что такое?
Там все проще они делали двигло под свое шасси. А клиентам отдали этот же движок просто у клиентов под это нет шасси нормального . И пытаются впихнуть невпихуемое в их шасси . А любая проверка покажет что двигатели идентичны
