Ландо Норрис: «У «Макларена» трудности и с двигателем, и с шасси»

Норрис высказался о трудностях «Макларена».

Пилот «Макларена » ответил на вопрос, возникают ли у команды проблемы с силовой установкой или с шасси.

«И с тем, и с тем. Вопрос в понимании двигателя: мы справились с этим не лучшим образом. Мы понимаем его не так хорошо, как хотели бы. Команда усердно работает над улучшением ситуации.

Но и уровень шасси не соответствует нашим желаниям. Оно неплохое, у нас нет значительного отставания – и мы не настолько плохи, как было в Мельбурне. Но нужны еще улучшения. Мы это знаем. Мы знаем, где наши сильные и слабые стороны.

В случае с двигателем «Мерседеса» нам нужно добиться прогресса в работе с программным обеспечением. В то же время и мы как команда местами справились не лучшим образом. Нам некого в этом винить. Мы могли справиться лучше – мы должны были справиться лучше. Теперь команда усердно работает, чтобы добиться прогресса», – сказал Норрис .

