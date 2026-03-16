Хэмилтон поздравил «Формулу-1» и «Грешников» с «Оскарами»
Гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон отреагировал на церемонию «Оскар»-2026.
Фильм «Формула-1», сопродюсером и консультантом которого выступил семикратный чемпион мира, был номинирован на четыре награды и забрал одну статуэтку – за лучший звук.
«Круто, поздравляю команду», – написал британец в соцсетях.
Хэмилтон также высказался об успехе «Грешников»: у картины 16 номинаций и четыре победы – в категориях «Лучшая мужская роль» (Майкл Б. Джордан), «Лучший оригинальный сценарий», «Лучшая музыка к фильму» и «Лучшая операторская работа».
«В восторге от этого фильма, уже классика. Поздравляю Майкла Б. Джордана и всю команду «Грешников», – заявил Льюис.
Белые вампиры нападают на негров-работяг, шедевр
Фильм средний по всем параметрам. Музыка приятная, да. Сюжет простейший, кроме твиста, что всё это в мире с вампирами происходит. Игра актёров тоже просто средняя.
Не могу сказать, что пожалел о просмотре, но пересматривать точно не буду.
Какой Оскар за сценарий? Какой Оскар Б. Джордану? За что? За то, что братьев-близнецов сыграл? Валерию Гаркалину тогда два Оскара надо дать за "Ширли-мырли".
Или Ван Дамму за фильм «Двойной удар», лучше сыграл, чем Джордан.