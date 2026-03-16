Хэмилтон поздравил «Формулу-1» и «Грешников» с «Оскарами»

Гонщик «Феррари » Льюис Хэмилтон отреагировал на церемонию «Оскар»-2026.

Фильм «Формула-1», сопродюсером и консультантом которого выступил семикратный чемпион мира, был номинирован на четыре награды и забрал одну статуэтку – за лучший звук.

«Круто, поздравляю команду», – написал британец в соцсетях.

Хэмилтон также высказался об успехе «Грешников»: у картины 16 номинаций и четыре победы – в категориях «Лучшая мужская роль» (Майкл Б. Джордан), «Лучший оригинальный сценарий», «Лучшая музыка к фильму» и «Лучшая операторская работа».

«В восторге от этого фильма, уже классика. Поздравляю Майкла Б. Джордана и всю команду «Грешников», – заявил Льюис.

